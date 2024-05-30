Чтобы получить отличный урожай сладкого перца, не нужно вносить химические удобрения, постоянно рыхлить почву или пропалывать гряды. Достаточно будет применить простое, дешевое и эффективное удобрение из пшена.

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Почему полезно подкармливать перец пшеном

Пшено помогает вырастить вкусный перец без особых затрат. Подкормка крупой еще и полезна тем, что не содержит никаких химических компонентов.

В пшене содержится много белка, углеводов, клетчатки и витаминов. Также пшено богато минералами: кальцием, магнием, железом и фосфором. Эти вещества улучшают структуру почвы и повышают ее плодородие.

Огородники говорят, что пшено способствует раннему и обильному цветению перца, увеличивает количество и размер плодов. А еще пшенная подкормка улучшает иммунитет перца против болезней и вредителей, особенно отпугивая муравьев.



Перец полезно подпитывать перцем / Фото Pexels

Как приготовить подкормку из пшена

Чтобы приготовить удобрение, надо 1 килограмм пшена залить 5 литрами воды в большой кастрюле. Дайте настояться сутки, периодически помешивая. С помощью сита процедите полученный настой и добавьте еще 5 литров воды.

Эту пшенную подкормку можно использовать для полива перца на любом этапе его развития – от первых всходов вплоть до сбора урожая. Подкармливайте перец пшеном каждые 15 дней. Для полива возьмите настой пшена разведя с водой в соотношении 1:2. Поливать перец под корень стоит утром или в вечернее время.