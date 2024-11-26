Як часто насправді потрібно змінювати постільну білизну: відповідь вразить

Постільна білизна – це просто-таки необхідний елемент на вашому ліжку. Але чи справді ви змінюєте її достатньо часто, аби вона залишалася чистою?

Ви могли й не здогадуватися, але згідно з опитуванням Національного фонду сну 2012 року чимало людей замінюють наволочки та підковдри приблизно раз на місяць, а третина неодружених чоловіків робить це раз на три місяці, повідомляє 24 Канал.

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Як часто потрібно змінювати постільну білизну

Дерматологи переконані, що вночі люди можуть дуже сильно пітніти, і, звісно ж, уся ця волога вбирається саме у постільну білизну. А якщо її не змінювати досить часто, то це може призвести не тільки до неохайного вигляду ліжка та запаху, але й до більш неприємних наслідків.

Втім, єдиного правила щодо того, як часто потрібно змінювати постільну білизну, просто не існує, адже тіло людини індивідуальне, і кожен пітніє по-своєму.

Якщо ви не схильні до зайвої пітливості та не маєте алергії на пил, тоді можна змінювати її кожні 2 тижні. Але якщо у вас підвищене потовиділення, алергія, або ж є домашній улюбленець, який полюбляє спати з вами, тоді затягувати із пранням точно не варто.



Постільну білизну потрібно змінювати / Фото Pexels

Зважайте також на те, що постільна білизна накопичує не тільки піт, але й відмерлі частинки шкіри, і саме вони приваблюють клопів до вашої постелі. Тож зміна білизни – це повністю питання гігієни, а не тільки естетики, і змінювати її на нову бажано ще до того, як ви почнете відчувати несвіжість тканини.

До речі, влітку та навесні змінювати постіль радять вдвічі частіше, ніж взимку та восени. Втім, робити це теж варто без фанатизму – зокрема, щоденне прання точно не потрібне, і від цього передусім постраждає ваша постіль, адже матеріал може зіпсуватися через постійне машинне прання.

До речі, ще один нюанс, на який чимало людей не звертає уваги: прати потрібно не тільки постільну білизну, але й подушки, ковдри та пледи, і робити це не рідше, ніж раз на два тижні. Як джерела грибків особливо небезпечні пір'яні подушки та подушки з синтетичним наповнювачем. Їх потрібно змінювати чи принаймні чистити раз на рік, чи два.