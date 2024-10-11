Як часто насправді потрібно змінювати рушники у ванній: знають не всі

Рушники у ванній, попри те, що не вкриваються плямами, насправді забруднюються швидше, ніж ви можете уявити.

Чим може забруднитися білий рушник у ванній, якщо ви щоразу витираєте ним тільки чисте тіло? Насправді багато чим – на тканині залишається чимало грибкових та бактеріальних речовин з тіла, мертвих клітин шкіри, жиру тощо. Отож, рушник справді потрібно змінювати часто, пише Southern Living.

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Який є ризик використання брудних рушників

Кожне забруднення на рушнику утворює мікробну спільноту, і що довше ваш рушник залишається вологим чи мокрим, то більше бактерій на ньому оселяється. І якщо ви довго залишатимете його брудним, є ймовірність фолікуліту чи запалення волосяних фолікулів.

Окрім того, є й кілька додаткових проблем, які може спричинити брудний рушник: наприклад, подразнення шкіри, грибкові інфекції, кон'юнктивіт тощо.



Рушники потрібно часто змінювати / Фото Pexels

Як часто потрібно змінювати рушник у ванній

Банні рушники, за словами експертів, в ідеалі потрібно просушувати повністю після кожного використання, а прати – після трьох – п'яти прийомів душу. Одяг для прання потрібно чистити після кожного використання, а рушники для рук – кожні два чи три дні.

Втім, потрібно врахувати ще кілька факторів, які можуть вплинути на частоту заміни рушника.