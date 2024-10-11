Як часто насправді потрібно змінювати рушники у ванній: знають не всі
Джерело:Southern living
Рушники у ванній, попри те, що не вкриваються плямами, насправді забруднюються швидше, ніж ви можете уявити.
Чим може забруднитися білий рушник у ванній, якщо ви щоразу витираєте ним тільки чисте тіло? Насправді багато чим – на тканині залишається чимало грибкових та бактеріальних речовин з тіла, мертвих клітин шкіри, жиру тощо. Отож, рушник справді потрібно змінювати часто, пише Southern Living.
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Який є ризик використання брудних рушників
Кожне забруднення на рушнику утворює мікробну спільноту, і що довше ваш рушник залишається вологим чи мокрим, то більше бактерій на ньому оселяється. І якщо ви довго залишатимете його брудним, є ймовірність фолікуліту чи запалення волосяних фолікулів.
Окрім того, є й кілька додаткових проблем, які може спричинити брудний рушник: наприклад, подразнення шкіри, грибкові інфекції, кон'юнктивіт тощо.
Рушники потрібно часто змінювати / Фото Pexels
Як часто потрібно змінювати рушник у ванній
Банні рушники, за словами експертів, в ідеалі потрібно просушувати повністю після кожного використання, а прати – після трьох – п'яти прийомів душу. Одяг для прання потрібно чистити після кожного використання, а рушники для рук – кожні два чи три дні.
Втім, потрібно врахувати ще кілька факторів, які можуть вплинути на частоту заміни рушника.
- Звички у гігієні. Якщо ви, як правило, миєтеся щодня, тоді рушник утримуватиме менше забруднень. Якщо ж ви приймаєте ванну чи душ рідше, тоді й рушник потрібно замінювати частіше.
- Стан здоров'я. Немовлята, люди похилого віку та ті, що мають ослаблену імунну систему, мають щодня користуватися чистим рушником. Якщо ви маєте вірус, грибкову інфекцію чи рани, які загоюються, під час кожного купання також потрібно брати свіжий рушник.
- Фактори навколишнього середовища. Надмірне тепло та вологість у ванній можуть спричинити швидший розвиток бактерій на рушниках. Якщо він видається вам вологим, коли ви берете його в руки після прийняття душу, тоді варто замінити його на чистий.