Как часто на самом деле нужно менять полотенца в ванной: знают не все
Источник:Southern living
Полотенца в ванной, несмотря на то, что не покрываются пятнами, на самом деле загрязняются быстрее, чем вы можете представить.
Чем может загрязниться белое полотенце в ванной, если вы каждый раз вытираете им только чистое тело? На самом деле многим – на ткани остается немало грибковых и бактериальных веществ из тела, мертвых клеток кожи, жира и тому подобное. Поэтому, полотенце действительно нужно менять часто, пишет Southern Living.
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Какой есть риск использования грязных полотенец
Каждое загрязнение на полотенце образует микробное сообщество, и чем дольше ваше полотенце остается влажным или мокрым, тем больше бактерий на нем поселяется. И если вы долго будете оставлять его грязным, есть вероятность фолликулита или воспаления волосяных фолликулов.
Кроме того, есть и несколько дополнительных проблем, которые может вызвать грязное полотенце: например, раздражение кожи, грибковые инфекции, конъюнктивит и тому подобное.
Полотенца нужно часто менять / Фото Pexels
Как часто нужно менять полотенце в ванной
Банные полотенца, по словам экспертов, в идеале нужно просушивать полностью после каждого использования, а стирать – после трех – пяти приемов душа. Одежду для стирки нужно чистить после каждого использования, а полотенца для рук – каждые два или три дня.
Впрочем, нужно учесть еще несколько факторов, которые могут повлиять на частоту замены полотенца.
- Привычки в гигиене. Если вы, как правило, моетесь ежедневно, тогда полотенце будет удерживать меньше загрязнений. Если же вы принимаете ванну или душ реже, тогда и полотенце нужно заменять чаще.
- Состояние здоровья. Младенцы, пожилые люди и те, что имеют ослабленную иммунную систему, должны ежедневно пользоваться чистым полотенцем. Если вы имеете вирус, грибковую инфекцию или раны, которые заживают, во время каждого купания также нужно брать свежее полотенце.
- Факторы окружающей среды. Чрезмерное тепло и влажность в ванной могут вызвать быстрое развитие бактерий на полотенцах. Если оно кажется вам влажным, когда вы берете его в руки после принятия душа, тогда стоит заменить его на чистый.