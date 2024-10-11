Как часто на самом деле нужно менять полотенца в ванной: знают не все

Полотенца в ванной, несмотря на то, что не покрываются пятнами, на самом деле загрязняются быстрее, чем вы можете представить.

Чем может загрязниться белое полотенце в ванной, если вы каждый раз вытираете им только чистое тело? На самом деле многим – на ткани остается немало грибковых и бактериальных веществ из тела, мертвых клеток кожи, жира и тому подобное. Поэтому, полотенце действительно нужно менять часто, пишет Southern Living.

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Какой есть риск использования грязных полотенец

Каждое загрязнение на полотенце образует микробное сообщество, и чем дольше ваше полотенце остается влажным или мокрым, тем больше бактерий на нем поселяется. И если вы долго будете оставлять его грязным, есть вероятность фолликулита или воспаления волосяных фолликулов.

Кроме того, есть и несколько дополнительных проблем, которые может вызвать грязное полотенце: например, раздражение кожи, грибковые инфекции, конъюнктивит и тому подобное.



Полотенца нужно часто менять / Фото Pexels

Как часто нужно менять полотенце в ванной

Банные полотенца, по словам экспертов, в идеале нужно просушивать полностью после каждого использования, а стирать – после трех – пяти приемов душа. Одежду для стирки нужно чистить после каждого использования, а полотенца для рук – каждые два или три дня.

Впрочем, нужно учесть еще несколько факторов, которые могут повлиять на частоту замены полотенца.