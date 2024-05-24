Стоятимуть у вазі тижнями: як доглядати за трояндами, щоб вони не в'янули

Троянди – це неймовірні квіти, які дуже часто опиняються у букетних композиціях через привабливий цвіт та аромат. Але якщо ви хочете, щоб вони радували око якомога довше, потрібно розібратися, як за ними доглядати.

Чимало людей, які купують троянди у букетах, згодом зіштовхуються із неприємною проблемою – квіти можуть в'янути прямо на очах. І найчастіше це відбувається через неправильний догляд. Та Поради 24 зібрали лайфхаки, які допоможуть продовжити життя букета на зайвий тиждень.

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Як зберігати троянди свіжими у букеті

Ось перше правило – троянди потребують підрізання. Проводити його потрібно під кутом 45 градусів – так не виникне повітряна пробка, і рослина зможе легко підтягувати воду. А перед тим, як поставити квіти до вази, вам потрібно забрати листочки, які потрапляють до води – інакше почнеться процес гниття і квіти швидше загинуть.

До того ж правильно підібрана ваза – це вже половина успіху. Троянди зазвичай – це досить високі рослини, і зважайте на те, що від 50 до 70% їхніх стебел мають перебувати у воді, адже саме ними вони витягують вологу.

Подбати потрібно і про температуру в оселі. Найкраще троянди почуватимуться у прохолодному приміщенні, і оптимальна температура для них – це 20 градусів. Якщо ж буде тепліше, то квіти будуть в'янути значно швидше. До речі, прямих променів сонця ці квіти також не переносять.



Троянди у вазі можуть стояти досить довго / Фото Pexels

Існують і народні засоби підживлення квітів – на один літр води додайте столову ложку оцту та 24 грамів цукру. Або ж ви можете купити спеціальне підживлення для квітів у магазині.

Але найважливіше – це саме вода. Її потрібно замінювати принаймні раз на три дні, а якщо ви хочете максимально подовжити життя квітів, тоді це потрібно робити щодня. Та не тільки міняйте воду, але ще й не забувайте промивати вазу.

Також трояндам подобається обприскування, тож раз на кілька днів ви можете обприскувати букет із пульверизатора. Головне – слідкуйте, щоб краплі не потрапляли в центр бутона, а тільки на пелюстки. Щойно ви побачите підсохле листя чи пелюстки, їх потрібно видаляти, адже вони можуть отруїти воду.