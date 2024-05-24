Будут стоять в вазе неделями: как ухаживать за розами, чтобы они не увядали

Розы – это невероятные цветы, которые очень часто оказываются в букетных композициях из-за привлекательного цвета и аромата. Но если вы хотите, чтобы они радовали глаз как можно дольше, нужно разобраться, как за ними ухаживать.

Многие люди, которые покупают розы в букетах, впоследствии сталкиваются с неприятной проблемой – цветы могут увядать прямо на глазах. И чаще всего это происходит из-за неправильного ухода. И Советы 24 собрали лайфхаки, которые помогут продлить жизнь букета на лишнюю неделю.

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Как хранить розы свежими в букете

Вот первое правило – розы нуждаются в подрезке. Проводить его нужно под углом 45 градусов – так не возникнет воздушная пробка, и растение сможет легко подтягивать воду. А перед тем, как поставить цветы в вазу, вам нужно убрать листочки, которые попадают к воде – иначе начнется процесс гниения и цветы быстрее погибнут.

К тому же правильно подобранная ваза – это уже половина успеха. Розы обычно – это достаточно высокие растения, и учитывайте то, что от 50 до 70% их стеблей должны находиться в воде, ведь именно ими они вытягивают влагу.

Позаботиться нужно и о температуре в доме. Лучше всего розы будут чувствовать себя в прохладном помещении, и оптимальная температура для них – это 20 градусов. Если же будет теплее, то цветы будут увядать значительно быстрее. Кстати, прямых лучей солнца эти цветы также не переносят.



Розы в вазе могут стоять достаточно долго / Фото Pexels

Существуют и народные средства подпитки цветов – на один литр воды добавьте столовую ложку уксуса и 24 граммов сахара. Или же вы можете купить специальную подкормку для цветов в магазине.

Но самое важное – это именно вода. Ее нужно заменять по крайней мере раз в три дня, а если вы хотите максимально продлить жизнь цветов, тогда это нужно делать ежедневно. И не только меняйте воду, но еще и не забывайте промывать вазу.

Также розам нравится опрыскивание, поэтому раз в несколько дней вы можете опрыскивать букет из пульверизатора. Главное – следите, чтобы капли не попадали в центр бутона, а только на лепестки. Как только вы увидите подсохшие листья или лепестки, их нужно удалять, ведь они могут отравить воду.