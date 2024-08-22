Букет стоятиме тижнями у вазі: прості правила, які продовжать його життя

Отримати букет квітів – це завжди приємно. Та менш приємно, коли на наступний день він вже виглядає не таким красивим, а за кілька днів і взагалі в'яне.

Для того, щоб ваші букети радували вас довше, потрібно навчитися правильно за ними доглядати. Насправді це зовсім не так складно, як може здатися на перший погляд, і з основним доглядом впорається будь-хто.

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Зніміть з букета упаковку

Яким би красивим не було пакування букета, з ним, на жаль, доведеться розпрощатися перед тим, як ставити квіти у вазу. Обов'язково знімайте целофан, бо він може механічно травмувати квіти та буде перешкоджати нормальному споживанню води.

Видаліть все листя, що стикається з водою у вазі

Перед тим, як опускати букет у воду, переконайтеся, що ви обірвали усе зайве листя, яке теоретично може опинитися у воді. Листя буде забруднювати воду, і тоді в ній швидше з'являться бактерії. Зрештою це призведе до того, що квіти почнуть гнити.

Стебла зріжте під кутом у 45 градусів

Перед тим, як ставити квіти у воду, потрібно обов'язково підрізати їх. Робити це потрібно гострим і чистим ножем чи секатором під кутом у 45 градусів для того, аби уникнути пошкоджень. Якщо ж мовиться про тюльпани, нарциси чи гіацинти, тоді їх потрібно підрізати рівним зрізом та гострим ножем.

У багатокомпонентному букеті в останню чергу підрізають цибулинні квіти, бо вони виділяють слиз, що при потраплянні на стебла інших рослин може спричинити розвиток бактерій.



Букети потрібно підрізати / Фото Pexels

Помийте вазу з антибактеріальним засобом

Просто сполоснути вазу у воді буде недостатньо: вам обов'язково потрібно вимити її з мийним засобом, аби у ній точно не було бактерій, які призведуть до ще швидшого старіння та загнивання стебел квітки. Мити вазу потрібно обов'язково кожні два дні – разом із заміною води.

Зверніть увагу і на розмір вази. Вона не має бути меншою, ніж 1 літр, і краще уточнити у флориста бажану кількість води для конкретних квітів, бо деякі з них не потребують її багато, а інші навпаки, мають бути щонайменше наполовину у воді.

Набирайте у вазу чисту, прохолодну воду

Вода має бути чистою і не теплою для того, щоб квіти максимально довго зберігали свою свіжість. Рекомендована температура води – 10 – 15 градусів.

Додайте засіб для підживлення квітів

В магазинах ви можете купити спеціальний засіб для того, щоб підживлювати зрізані квіти – з ним вони будуть стояти довше. Букет також потрібно помістити у прохолодне місце, де буде багато свіжого повітря. Слідкуйте за тим, щоб букет не стояв на протязі, а також тримайте його якомога далі від джерел тепла.