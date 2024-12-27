Ця помилка згубить вашу монстеру: чимало людей її припускаються

Монстера зазвичай – це досить невибаглива рослина, і її часто заводять навіть недосвідчені квітникарі. Втім, кілька помилок можуть все ж стати фатальними.

Монстера – це велика та розлога квітка, що має різьблене листя та може прикрасити будь-який інтер'єр. Та якщо ви не хочете, аби вона зачахла, не можна припускатися всього кількох помилок, повідомляє 24 Канал.

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Прямі сонячні промені

Рослина може добре переносити перебування у тіні, проте всю красу покаже тільки у випадку, якщо буде хороше освітлення. Втім, водночас монстера може суттєво постраждати від прямих сонячних променів – листя може згоріти, пожовтіти та вкритися опіками.

Стрес

Часто обрізати, обривати та витирати листя монстери не варто – рослина цього точно не оцінить. Зайві дотики вона зустрічає неохоче, і через них може почати сохнути, рости не так активно та в'янути. Це – причина, з якої монстеру не радять ставити надто близько до решти квітів – не допускайте зіткнення листя.



Стрес не подобається монстері / Фото Pexels

Спека та холод

Монстера – це тропічна рослина, але все ж сильну спеку вона не переносить. Взимку потрібно подбати про те, аби рослина перебувала в приміщенні та теплі, де температура не буде більше, ніж 20 градусів. Якщо буде надто жарко, монстера висохне, а її листя скрутиться.

Та холод монстера не любить ще більше. Якщо в приміщення менше, ніж 15 градусів, рослина сповільнює ріст та вкривається темними плямами.

Як правильно доглядати за монстерою?

Поливати квітку потрібно кілька разів на тиждень, адже вона любить вологу. Монстера також потребує чистоти, тож листя протирати все ж періодично потрібно. Якщо ви хочете покращити вигляд листя, ви можете також придбати спеціальний поліроль, або ж використати бананову шкірку – вона надасть листю монстери блиску.

Вазон потрібно розташувати в кутку кімнати, адже різке сонячне світло чи його нестача впливатимуть на рослину однаково погано.