Рослини є дещо складними в догляді, втім для того, щоб вони добре росли, їх потрібно підживлювати впродовж всього періоду спокою, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Що робити, щоб орхідея не в'янула: 3 помилки, які допускають всі

Правильний догляд за орхідеєю

Дехто може думати, що орхідеям потрібно трішки сонячного світла, тож вбивають квітку. Насправді рослина має стояти якнайближче до сонця, щоб вона добре цвіла. Експерти кажуть, що орхідея добре квітне при яскравому, але непрямому сонячному світлі. Тримайте вазон на підвіконні, яке виходить на схід чи захід.

Важливо не тримати рослину під прямими сонячними променями, оскільки сонце може обпекти квіти й рослина зів’яне. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт рослини не був вологим, оскільки це може призвести до того, що рослина загине. Підливати орхідею треба тоді, коли вода в горщику висохне.



Догляд за орхідеєю в зимову пору / Фото Pexels

Щоб підвищити вологість орхідеї, її можна обприскувати. Однак листя не потрібно сильно заливати, оскільки зайва вода призведе до появи цвілі, грибка та гниття листя.

Рослина дуже любить підживлення, тому для росту їм потрібна суміш з калію, фосфору та азоту. Не забувайте про пересаджування. Рослина буде добре цвісти, якщо ви будете цього дотримуватися кожного року. Пересаджувати орхідею треба тоді, коли коріння вже туге, заплутане чи росте з горщика. Також ознакою пересадки є м’яке та коричневе коріння.