Ці 4 помилки приваблюють до ваших домашніх рослин жуків та шкідників

Вирощування домашніх рослин – це велике задоволення та чудове хобі, але також це може бути дуже непросто. Іноді рослини атакують хвороби та шкідники, і знайти причини цього не завжди легко чи взагалі можливо.

Догляд за кімнатними рослинами іноді виглядає майже як медитативний досвід. Проте іноді, коли їх починають атакувати жуки та шкідники, це перетворюється на затяжну війну. І для того, аби уникнути таких ситуацій, потрібно зрозуміти, що саме до них призводить.

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Ви не перевіряєте рослини в магазині

Як і з усіма іншими покупками, які ви кладете до кошика, рослини заслуговують на ближчий огляд. Кожного разу, коли ви хочете купити додому новий вазон, спершу потрібно переконатися, що на ній немає хвороб та шкідників.

Ретельно перевіряйте листя та стебло на ознаки будь-якого зараження, аби не принести хворобу до свого дому. Так ви можете не тільки загубити цю рослину, але й спричинити загибель решти, що вже є у вашому домашньому саду.

Ви купуєте неправильні рослини для свого дому

Рослини будуть добре процвітати тільки у тому середовищі, яке добре підходить для їхніх конкретних потреб, тож вам потрібно почитати, що ж саме найкраще підійде для вашої ситуації.

Яке освітлення у вас вдома? Наскільки висока вологість у квартирі? Намагайтеся придбати таку рослину, що буде добре доповнювати простір та не страждатиме у такому середовищі.



Рослини потрібно обирати розумно / Фото Pexels

Ви не приділяєте рослинам вдосталь уваги

Вода та сонячне світло – це ті потреби, про які потрібно подумати першочергово, проте вони не єдині. Зверніть увагу також і на кількість води в ґрунті, на те, чи потрібно обрізати кілька листків. І якщо ви справді доглядаєте за рослиною, не завадить також періодично очищувати її листя від пилу.

Окрім того, час від часу рослини потрібно також підживлювати та пересаджувати в інші горщики та свіжий ґрунт.

Ви не починаєте лікування швидко

Щойно ви помітили на рослині перші сліди зараження хворобою чи шкідниками, ви маєте негайно почати діяти. Рослину потрібно одразу ж відокремити від решти, аби вони також не заразилися. Окрім того, вам потрібно використати для обробки квітки розчин води та інсектицидного мила.

Протирайте листя та стебла, аби видалити паразитів, а також обприскуйте її. Тримайте квітку ізольовано протягом місяця, адже шкідники можуть з'явитися знову, і зовсім неочікувано.