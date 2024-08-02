Місяць впливає на все живе на планеті, тому варто обов’язково звірятися з вдалими та небезпечними днями для різноманітних процедур, пишуть Поради 24.

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Місячний календар краси на серпень 2024

Чи помічали ви, що є дні, коли манікюр добре носиться, брови після фарбування не змиваються, шкіра після косметолога довго свіжа, а нарощені вії не обпадають. Все це залежить від фаз Місяця, в які ви робили конкретні процедури.

З урахуванням місячного календаря, радимо підібрати для себе сприятливі дати косметичних процедур на серпень.



Місячний календар косметичних процедур / Фото Pexels

Фази Місяця у серпні 2024 року

Спадаючий Місяць : 1 – 3 серпня;

: 1 – 3 серпня; Новий Місяць : 4 – 5 серпня;

: 4 – 5 серпня; Зростаючий Місяць : 6 – 18 серпня;

: 6 – 18 серпня; Повний Місяць : 19 – 20 серпня;

: 19 – 20 серпня; Спадаючий Місяць: 21 – 31 серпня.

Коли робити косметичні процедури у серпні

Стрижка та фарбування волосся в правильний час не лише зробить його міцнішим та здоровішим, але й здатна вплинути на кілька інших важливих факторів: успіх, впевненість, покращення настрою та здоров’я. За місячним календарем є кілька дат, які найкраще підходять для походу до перукаря.

Фарбування волосся : 8, 11, 14, 16 серпня;

: 8, 11, 14, 16 серпня; Стрижка волосся: 9, 13, 17, 18 серпня.

Будь-які маніпуляції з манікюром можна проводити у ці сприятливі дні: 4, 7, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 31 серпня. У ці дні можна укріпити нігті, щоб вони носились якомога довше. Несприятливими для манікюру вважаються у серпні кілька днів (6, 9, 12, 14, 29 серпня).

Для епіляції та депіляції підходять ці дати: 3 – 5, 12 – 14, 23 – 24, 30 серпня.

Лікувати зуби найкраще саме в ці дні: 3 – 5, 12 – 14, 20 числа. Для походу до косметолога сприятливими є 3 – 5, 10, 13 – 14, 17, 19 – 20 серпня.