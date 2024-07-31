Від дня стрижки можуть залежати ваші дні, пишуть Поради 24. Вам необхідно лише вибрати той день, коли за фазами Місяця стрижка волосся принесе у ваше життя позитив.

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Щоб не привернути у життя негативні події, краще не стригти волосся в ті дні, коли цього робити не варто. За словами астрологів, найкраще здійснювати будь-які маніпуляції з волоссям у період росту Місяця.

За місячним календарем на серпень 2024 року циклічна зміна фаз Місяця буде проходити в такій послідовності:

Спадаючий Місяць : 1 – 3 серпня;

: 1 – 3 серпня; Новий Місяць : 4 – 5 серпня;

: 4 – 5 серпня; Зростаючий Місяць : 6 – 18 серпня;

: 6 – 18 серпня; Повний Місяць : 19 – 20 серпня;

: 19 – 20 серпня; Спадаючий Місяць: 21 – 31 серпня.

Місяць й справді здатен впливати на долю та стан людини, тому краще зверніться до порад, які підкажуть, коли ж краще стригти волосся в серпні 2024 року.

1 серпня – зміна іміджу в цей день небезпечна, адже можна заподіяти шкоду організму.

2 серпня – хороший день для стрижки та фарбування волосся.

3 серпня – стрижка у цей день оздоровить і принесе багатство.

4 серпня – нейтральний день для вкорочення волосся, втім стрижка підвищить вашу впевненість у собі.

5 серпня – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

6 серпня – якщо ви не запланували великих змін, то стрижка піде вам на користь.

7 серпня – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

8 серпня – будь-які маніпуляції з волоссям зроблять вас більш успішними та працьовитими.

9 серпня – стрижка у цей день допоможе вирішити матеріальні питання та покращить стан вашого здоров’я.

10 серпня – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить вам настрій.



Місячний календар стрижок на серпень 2024 / Фото Unsplash

11 серпня – астрологи не рекомендують стригти волосся сьогодні, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.

12 серпня – якщо ви запланували значні зміни, то стрижка піде вам на користь.

13 серпня – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

14 серпня – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести до розчарування.

15 серпня – зміна іміджу допоможе вирішити матеріальні проблеми.

16 серпня – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.

17 серпня – зміна іміджу посилить вашу внутрішню енергію та красу.

18 серпня – від стрижки в цей день краще утриматися, адже у вас можуть з’явитися погані звички.

19 серпня – у цей день краще утриматися від зміни іміджу, аби не накликати біду.

20 серпня – стрижіться у цей день, щоб забезпечити прилив грошей та позитивних емоцій.



Календар стрижок на серпень 2024 / Фото Unsplash

21 серпня – стрижка цього дня наділить вас творчою самореалізацією і радістю до життя.

22 серпня – відкладіть похід до перукаря в цей день. Після стрижки у вас може погіршитися зір.

23 серпня – у цей день краще утриматися від зміни іміджу, аби не накликати біду.

24 серпня – від стрижки краще утриматися, адже у вас можуть з’явитися погані звички, а також зросте потяг до алкоголю.

25 серпня – похід до перукаря цього дня поставить під загрозу ваше фізичне та психічне здоров'я.

26 серпня – зміна іміджу посилить внутрішню енергію та красу.

27 серпня – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.

28 серпня – не рекомендується сьогодні відвідувати перукарню. Несприятливий день для зміни іміджу.

29 серпня – сприятливий день для зміни іміджу. Підстрижене волосся буде виглядати здоровим та доглянутим.

30 серпня – найкращий період для стрижки волосся. Стрижка у цей день допоможе вам вирішити проблеми у бізнесі.

31 серпня – нейтральний день для зміни іміджу. Стрижка не зробить кардинальних змін у вашому житті.