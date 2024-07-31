От дня стрижки могут зависеть ваши дни, пишут Советы 24. Вам необходимо лишь выбрать тот день, когда по фазам Луны стрижка волос принесет в вашу жизнь позитив.

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Чтобы не привлечь в жизнь негативные события, лучше не стричь волосы в те дни, когда этого делать не стоит. По словам астрологов, лучше всего совершать любые манипуляции с волосами в период роста Луны.

По лунному календарю на август 2024 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Убывающая Луна : 1 – 3 августа;

: 1 – 3 августа; Новая Луна : 4 – 5 августа;

: 4 – 5 августа; Растущая Луна : 6 – 18 августа;

: 6 – 18 августа; Полнолуние : 19 – 20 августа;

: 19 – 20 августа; Убывающая Луна: 21 – 31 августа.

Луна действительно способна влиять на судьбу и состояние человека, поэтому лучше обратитесь к советам, которые подскажут, когда же лучше стричь волосы в августе 2024 года.

1 августа – смена имиджа в этот день опасна, ведь можно причинить вред организму.

2 августа – хороший день для стрижки и окрашивания волос.

3 августа – стрижка в этот день оздоровит и принесет богатство.

4 августа – нейтральный день для укорачивания волос, впрочем стрижка повысит вашу уверенность в себе.

5 августа – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

6 августа – если вы не запланировали больших изменений, то стрижка пойдет вам на пользу.

7 августа – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

8 августа – любые манипуляции с волосами сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

9 августа – стрижка в этот день поможет решить материальные вопросы и улучшит состояние вашего здоровья.

10 августа – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит вам настроение.



Лунный календарь стрижек на август 2024 / Фото Unsplash

11 августа – астрологи не рекомендуют стричь волосы сегодня, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.

12 августа – если вы запланировали значительные изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.

13 августа – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

14 августа – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести к разочарованию.

15 августа – смена имиджа поможет решить материальные проблемы.

16 августа – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.

17 августа – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.

18 августа – от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки.

19 августа – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.

20 августа – стригитесь в этот день, чтобы обеспечить прилив денег и положительных эмоций.



Календарь стрижек на август 2024 / Фото Unsplash

21 августа – стрижка в этот день наделит вас творческой самореализацией и радостью к жизни.

22 августа – отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки у вас может ухудшиться зрение.

23 августа – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.

24 августа – от стрижки лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.

25 августа – поход к парикмахеру в этот день поставит под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.

26 августа – смена имиджа усилит внутреннюю энергию и красоту.

27 августа – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.

28 августа – не рекомендуется сегодня посещать парикмахерскую. Неблагоприятный день для смены имиджа.

29 августа – благоприятный день для смены имиджа. Подстриженные волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

30 августа – лучший период для стрижки волос. Стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе.

31 августа – нейтральный день для смены имиджа. Стрижка не сделает кардинальных изменений в вашей жизни.