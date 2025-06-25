Учтите определенные календарные дни, чтобы июль прошел удачно, пишет 24 Канал. Если взяться за дела в неподходящие дни, то вполне вероятно, что моральное и физическое состояние будет неподходящим для решения важных дел.

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Лунный календарь дел на июль

Растущая Луна : – 1 – 9, 25 – 31 июля;

: – 1 – 9, 25 – 31 июля; Полнолуние : 10 июля;

: 10 июля; Луна убывающая : – 11 – 23 июля;

: – 11 – 23 июля; Новолуние: 24 июля.

Энергетика каждой фазы Луны имеет сильное влияние на нашу жизнь, поэтому стоит уберегать себя от чего-то важного в периоды, когда Луна находится в Полнолунии или Новолунии. Хорошо удаются дела в период роста, поэтому с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля можно браться за любые дела, поскольку они принесут успех.



Календарь дел на июль / Фото Pexels

Убывающая Луна подходит для завершения дел, которые тянутся длительное время. Позакрывайте все хвосты, которые не успели доделать в предыдущий месяц.

Для тех, кто планирует в июле поездки, проведение финансовых операций, начинания или косметические процедуры, то советуем выбрать дни, которые лучше всего для этого подойдут.

Лучшие дни для финансовых операций: 1, 5, 9, 24, 28 июля.

Лучшие даты для любых начинаний: 3, 7, 25, 30 июля.

Лучшие дни для косметических процедур: 2, 6, 24, 27, 29 июля.

Наилучшие дни для поездок: 4, 8, 26, 31 июля.

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Этот лунный календарь на июль является ориентиром, который указывает, когда лучше браться за дела, а когда их стоит избегать, чтобы не навлечь в свою жизнь неприятные события.