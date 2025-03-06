Якщо ви хочете переконатися у тому, що з настанням літа ваші троянди почнуть рясно цвісти, деякі прості завдання потрібно виконати вже у березні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що робити з трояндами у березні?

Від ніжно-рожевих до яскраво-червоних – будь-які троянди можуть стати цінним доповненням до вашого саду. А через їхню витривалість їх можна вирощувати і на бордюрах, у контейнерах тощо.

Втім, вони, як справжні королеви саду, вимагають ретельної уваги та догляду, аби потім потішити вас своїм цвітінням. І зараз ідеальний час для того, аби почати роботу з ними. Експерти-садівники кажуть, що є одне просте завдання, яке дозволить трояндам активно цвісти з року в рік.

В березні дуже важливо провести обрізку кущів – це ключове завдання для підтримки здоров'я троянд та стимулювання їхнього росту. Найкращий час для цього завдання вже настав – це пізня зима чи рання весна, безпосередньо перед тим, як рослина почне новий ріст. Втім, все ж важливо звернути увагу на те, які саме кущі ростуть у вас, адже в деяких видів оптимальні терміни обрізки можуть дещо відрізнятися.



Троянди потрібно обрізати в березні / Фото Pexels

Наприклад, плетисті троянди можна обрізати влітку, вже після того, як вони відцвітуть. Втім, санітарна обрізка після зими допоможе підтримувати гілки в порядку та не дасть їм розростатися у небажані сторони. А легка обрізка влітку допоможе сформувати кущ та сприятиме навіть сильнішому цвітінню.

Головне, що потрібно запам'ятати – уникайте надто частої обрізки та будьте обережні біля нових квітів та бутонів. Для того, щоб почати весняну обрізку, спершу потрібно прибрати залишки сухого листя, що могло залишитися з попереднього сезону. Це листя потрібно прибрати з-під куща, аби уникнути потенційного зараження рослини.

Під час обрізки слідкуйте за поширеними хворобами у троянд – чорною плямистістю та шкідниками. В березні потрібно зосередитися на видаленні мертвих чи пошкоджених стебел. Переконайтеся, що зрізи розташовані під кутом донизу, аби вода не накопичувалася на них.