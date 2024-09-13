Троянди можуть бути досить примхливими рослинами, і догляд за ними може бути не таким простим, як за рештою клумби. Втім, немає нічого, з чим ви не змогли б впоратися. А Поради 24 підготували кілька порад, які допоможуть підготувати кущі до холодів.

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Як правильно доглядати за трояндами восени

Якщо осінь досить тепла, тоді троянди можуть радувати вас своїм цвітінням аж до середини жовтня. Втім, іноді у цих кущів збивається внутрішній таймер, і вони просто забувають заснути. Тоді після настання заморозків рослини можуть все ще стояти з бутончиками та молодими листочками. І в результаті кущ може просто замерзнути.

Аби уникнути цього, потрібно допомогти трояндам у тому, щоб вони сповільнили ріст. Отож, ось як це можна зробити:

скорочуйте полив з середини вересня;

перестаньте рихлити ґрунт;

відмовтеся від підживлення – останнє має бути на початку вересня;

прищипніть бутони та молоду паросль.



Троянди потребують правильного догляду / Фото Pexels

Як правильно обрізати троянди

Обрізку троянд зазвичай проводять наприкінці жовтня, і в цей день має бути багато сонця, а також погода має бути безвітряна. Обрізати потрібно не тільки бутони, які вже відцвіли, але також і слабкі та хворі пагони.

Обрізайте усі непотрібні гілки всередині куща – це потрібно для того, аби до нього потрапляло більше світла та повітря. А ось деякі здорові пагони зрізають до живого, аби троянда могла надалі краще розмножуватися.

Якщо ви проводите обрізання троянд з великими квітками, починати потрібно зі стебла з квіткою. Зрізайте ті гілки та квіти, які мають неповне листя. Багатоквіткові троянди теж обрізають – все суцвіття над першим листком.

Ніколи не варто зрізати гілку нижче, ніж це справді необхідно. І не обрізайте більше, ніж один – два пагони одного куща, інакше можете надто сильно послабити троянду та позбавити її частково нового листя.

І останній елемент догляду – перед заморозками чи вже на початку зими потрібно взятися до підгортання троянд. Підгортайте їх на висоту до 25 – 30 сантиметрів. А ось землю для цього краще принести з іншого місця, а не згрібати біля рослини, адже це може пошкодити її коріння. Також не варто для підгортання використовувати пісок чи тирсу, адже вони будуть утримувати вологу.