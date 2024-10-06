Чимало людей навіть не купують в’язку бананів, оскільки вважають це марною тратою грошей через те, що вони швидко зіпсуються та стануть харчовими відходами, пишe Daily Star.

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Як зберегти банани 26 днів

Загалом банани поза холодильником зможуть простояти від 2 до 7 днів. Все залежить від їхньої початкової стиглості та умов навколишнього середовища. Якщо у приміщенні холодно – банани простоять довше, якщо ж тепло, то вони швидше почнуть псуватися, особливо в опалювальний сезон.

Тікторкка Емі Кросс розповіла у своєму відеоролику дивовижний лайфхак, який дозволяє фруктам зберегтися свіжими до місяця часу. Вона зазначила, що для того, аби банан простояв 26 днів його треба почистити від шкірки банана, порізати й поставити у скляну банку в холодильнику.

Дивовижний лайфхак зберігання бананів: дивіться відео

Через майже місяць результати показали, що банани залишилися таким ж свіжіми. Блогерка в одній склянці залишила порізані фрукти, в іншій нарізала банани зі шкіркою, яка залишилася жовтою без ознак потемніння.

Та для того, щоб банани не почорніли, їх треба скропити лимонним соком. Мабуть, кожному з нас не доведеться так довго тримати банани в холодильнику у банці, втім цей лайфхак допомагає зрозуміти, що вони простоять довше, ніж кілька днів у кошику для фруктів.