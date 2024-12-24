Банани будуть свіжими кілька тижнів: бабусині методи, перевірений роками

Банани красиво виглядають лише в супермаркеті, а вдома за кілька днів стають насичено-жовтими, чорніють та покриваються плямами. Щоб якомога довше зберегти фрукти свіжими, варто знати про певні лайфхаки.

Тривалий час банани будуть залишатися свіжими, якщо тримати їх у холодильнику, пише 24 Канал. Холодна температура сповільнює їхнє дозрівання, тож зелені банани без проблем простоять навіть тиждень.

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Втім, холодний банан змінює смак, тому більшість все ж таки хочуть його зберігати на кухні.

Як довго зберігати банани свіжими

Щоб в’язка бананів була свіжою, стебла треба замотати харчовою плівкою. Такий простий трюк допоможе запобігти поширенню газу етилену та збереже банани свіжими набагато довше.

Взимку тримайте банани подалі від джерел тепла, оскільки батареї здатні пришвидшити їхнє дозрівання в кілька разів. І хоч сонце не гріє в холодну пору, фрукти все одно краще тримати в темній шафі, бо прямі сонячні промені сприятимуть тому, аби банан став м’яким вже за 2 – 3 дні.

Не можна тримати банани поруч з фруктами, бо вже наступного дня вони із зелених помітно стануть насичено-жовтими, а ще через кілька днів банан почне чорніти біля стебла.



Банани в домашніх умовах можуть стояти понад тиждень / Фото Pexels

У випадку, якщо ви їдете кудись у відпустку й залишаєте дім, то банани можна покласти в морозилку, де вони зберігатимуться до 6 місяців. Їх треба очистити від шкірки, порізати й виставити на дошку встелену пергаментним папером. Однак ці фрукти після розморожування варто використовувати для смузі чи бананових пюре.

Та навіть якщо ви не встигли знайти правильне місце для зберігання бананів, чорні цятки не є проблемою. Це лише свідчить про те, що у шкірці розпадається крохмал та утворюється сахароза. Для людей такі банани не є шкідливі, просто втрачається певна твердуватість, бо фрукти стають доволі м’якими.