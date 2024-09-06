Помідори лежатимуть місяцями: про цей спосіб зберігання знають одиниці

Зберігання в холодильнику може здатися найкращим з можливих варіантів, та чи справді це так? Низькі температури погано впливають на смак плодів, та й лежать вони не дуже довго.

Якщо ви хочете зберегти велику кількість помідорів, тоді найкращим варіантом буде прибрати овочі до льоху. Там вони лежатимуть набагато довше, ніж в холодильнику, особливо у випадку, якщо ви знайдете правильну тару.

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Як правильно зберігати помідори

Найкраще класти помідори у піддони чи дерев'яні ящики. Розкладайте їх шарами, кожен з яких має бути відокремленим від іншого пергаментом. Ще одна важлива порада від експертів – класти помідори на рівну поверхню так, щоб хвостик дивися догори.

Тоді плоди будуть довше зберігатися соковитими, адже так кисень потраплятиме до овочу у місці, де стебло поєднувалося із м'якоттю. Але для того, щоб ще довше зберігати урожай помідорів, вам потрібно подбати про правильне сусідство.

Наприклад, складіть помідори поряд з часником та цибулею, адже ці два продукти виділяють фітонциди, які допомагають дезінфікувати продукти та запобігають їхньому гниттю й різноманітним захворюванням.

Ви навіть можете складати у ящики порівну помідори та цибулю, і тоді обидва продукти будуть зберігатися свіжими протягом дуже тривалого часу.



Помідори потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Як зберігати помідори у квартирі

Звісно ж, у міській оселі льоху не знайти. У такому випадку потрібно покласти помідори у холодильник, де вони можуть лежати свіжими до двох тижнів. Головне – стежити, щоб температура у холодильнику перебувала в районі 2 – 4 градусів: це вплине на те, що всі метаболічні процеси у плодах сповільняться, і гниття наступить в рази повільніше.

Але якщо холодильник – це не варіант, є й кілька інших способів зберігати помідори вдома.

В тирсі

Добре підходить цей варіант для зібраних зелених помідорів, якщо ви хочете, щоб вони достигнули. Відсортуйте плоди перед зберіганням та викладіть у ящики рядами, а не один на одного. Дивіться, щоб плодоніжка чи хвостик дивилися вгору. Викладіть шар тирси та шар плодів.

Тирса забиратиме зайву вологу та допоможе запобігти початку гниття.

У папері чи газеті

Кожен плід потрібно акуратно загорнути в газету та викласти томати в один ряд. Найкраще так зберігати також зелені, ще не стиглі помідори. Так вони можуть долежати аж до самого Нового року.

Втім, газети час від часу потрібно змінювати, аби вони не були надто мокрими.

У гірчиці

А ось такий спосіб згодиться і для червоних помідорів. Візьміть скляні банки та сухий гірчичний порошок. Миті та просушені помідори викладіть у банки рядами та засипте гірчицею. Після цього перекладіть папером і робіть це шар за шаром. Банку потрібно закрити кришкою та поставити у холодильник, де не буде сонця.

У такому вигляді стиглі помідори можуть залишатися свіжими до кількох місяців.