Прибрати оселю повністю за 30 хвилин і менше можливо: ось простий спосіб зробити це

Прибирання може ставати дуже виснажливим, особливо у випадках, коли йому доводиться приділяти аж надто багато часу. На щастя, робити це у більшості випадків не потрібно.

Якщо у вас немає часу чи бажання проводити глибоке та ретельне прибирання, це ще не значить, що ви маєте відмовитися від нього повністю. Навіть якщо у вас є вільні пів години, ви цілком можете встигнути надати своєму помешканню охайного вигляду.

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Оцініть безлад

Якщо у вас зовсім небагато часу для прибирання, без стратегії не обійтися. І ви можете використати просту теорію, що відома як метод п'яти речей – він може кардинально змінити ситуацію з порядком у вашому домі.

Згідно з цим предметом, у вашій кімнаті є тільки п'ять предметів: сміття, бруд, посуд, речі, яким є місце, і речі, яким немає місця. І якщо ви подбаєте про кожну з цих категорій окремо, усунути безлад буде набагато простіше, ніж раніше.

Спершу повикидайте усе сміття, а потім візьміться до бруду й посуду. В кінці розсортуйте речі, які лежать не там, де слід.



Прибирати потрібно вдумливо / Фото Pexels

Відмовтеся від паперів

Пошта й журнали, друковані листки – всі ці речі мають унікальну властивість робити кімнату надзвичайно неохайною, а також вони можуть дуже швидко накопичуватися. На щастя, папір не займає дуже багато місця, тож сховати його відносно просто. Ви можете розмістити його в папки чи ще краще – просто викинути, якщо він вже не потрібний.

Заховайте іграшки

Іграшки можуть бути найбільш різноманітних форм та розмірів, і через це вони можуть створити чимало візуального шуму у вашій квартирі. І якщо у вас є всього 30 хвилин на прибирання, можна витратити їх на те, аби зіграти їх всі з підлоги та покласти туди, де їм місце.

Очистьте стільниці

Цей крок може миттєво зробити кімнату більш охайною, адже кухонні стільниці дуже часто є основою будь-якого безладу. Почніть з того, що приберіть на місця усі прилади, якими не користуєтеся кожного дня – наприклад, міксер та блендер. Заховайте пляшки, спеції та залиште тільки найбільш необхідне.