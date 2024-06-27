Старий алюмінієвий посуд можна все ще знайти на кухнях у багатьох людей. Перш за все через те, що він досить довговічний. Та, окрім того, в ньому досить зручно готувати їжу. Втім, деякі страви готувати у таких каструлях точно не варто.
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Чому не можна готувати в алюмінієвому посуді
Окрім очевидних плюсів алюмінієвого посуду – тобто міцності та хорошої теплопровідності – не бракує йому і мінусів. Тому важливо від початку запам'ятати, що трапляється з алюмінієм під час нагрівання, та які небезпеки може нести їжа, приготована у такій каструлі.
Вам вже, певно, доводилося чути про те, що за високих температур метал може взаємодіяти з киснем. Під час нагрівання відбуваються реакції й з сіркою, фосфором, азотом, йодом та вуглецем. І від кислих продуктів ваша каструля може потемніти. І це змінить не тільки її привабливий зовнішній вигляд, але й смак страви.
В алюмінієвих каструлях можна готувати не все / Фото Pexels
Що не можна готувати в алюмінієвому посуді
Якщо у складі вашої страви є кислі продукти, буде набагато краще обрати для приготування будь-яку іншу каструлю. Зверніть увагу на такі проблемні продукти: помідори, лимони, оцет та щавель.
Отож, ось перелік страв, які не можна готувати в алюмінієвих каструлях:
- борщ;
- томатний суп;
- страви з помідорами;
- солона риба;
- страви з буряком;
- компоти;
- варення;
- молоко;
- маринади.
Чи можна варити холодець у такій каструлі
Якщо страва містить м'ясо чи їжу, в складі якої немає кислих продуктів, тоді все повністю безпечно, і вам немає через що перейматися. Ви спокійно можете у такій каструлі варити пельмені, робити бульйони на основі риби. Також в алюмінії можна готувати макарони, картоплю, кабачки та баклажани.
Без страху варіть в алюмінієвій каструлі і яйця, адже це білок, і в них немає жодних кислот.