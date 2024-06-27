Старую алюминиевую посуду можно все еще найти на кухнях у многих людей. Прежде всего из-за того, что она достаточно долговечна. И, кроме того, в ней достаточно удобно готовить пищу. Впрочем, некоторые блюда готовить в таких кастрюлях точно не стоит.

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Почему нельзя готовить в алюминиевой посуде

Кроме очевидных плюсов алюминиевой посуды – то есть прочности и хорошей теплопроводности – хватает ему и минусов. Поэтому важно изначально запомнить, что случается с алюминием при нагревании, и какие опасности может нести пища, приготовленная в такой кастрюле.

Вам уже, вероятно, приходилось слышать о том, что при высоких температурах металл может взаимодействовать с кислородом. При нагревании происходят реакции и с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом. И от кислых продуктов ваша кастрюля может потемнеть. И это изменит не только ее привлекательный внешний вид, но и вкус блюда.



В алюминиевых кастрюлях можно готовить не все / Фото Pexels

Что нельзя готовить в алюминиевой посуде

Если в составе вашего блюда есть кислые продукты, будет гораздо лучше выбрать для приготовления любую другую кастрюлю. Обратите внимание на такие проблемные продукты: помидоры, лимоны, уксус и щавель.

Итак, вот перечень блюд, которые нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях:

борщ;

томатный суп;

блюда с помидорами;

соленая рыба;

блюда со свеклой;

компоты;

варенье;

молоко;

маринады.

Можно ли варить холодец в такой кастрюле

Если блюдо содержит мясо или пищу, в составе которой нет кислых продуктов, тогда все полностью безопасно, и вам не из-за чего беспокоиться. Вы спокойно можете в такой кастрюле варить пельмени, делать бульоны на основе рыбы. Также в алюминии можно готовить макароны, картофель, кабачки и баклажаны.

Без страха варите в алюминиевой кастрюле и яйца, ведь это белок, и в них нет никаких кислот.