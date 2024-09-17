Час для обрізки туй: ось як це зробити і не вбити дерева

Туя – це надзвичайно популярне декоративне дерево, і його дуже часто використовують у сучасному озелененні. Але воно, хоч і досить невибагливе, також потребує деякого догляду.

Туя є ідеальним вибором і для декору заміських ділянок, і для того, щоб прикрасити міський ландшафт. Та для того, щоб дерево виглядало по-справжньому доглянутим, воно потребує якісної обрізки, пише Клуб Рослин.

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Які є види стрижки туї?

Залежно від мети обрізки, виділяють два її основні види:

Санітарна – прибирання сухих та хворих гілок;

Формувальна – для того, щоб обмежити ріст хвої та надати туї конкретну форму.

Втім, варто зазначити, що у більшості своїй туї самостійно формують крону у тому чи іншому вигляді. Вона може бути кулястою, колоновидною чи пірамідальною, і формувальну обрізку потрібно проводити у конкретних випадках, зокрема:

якщо садівнику не подобається щільність крони;

якщо потрібно змінити природну форму на іншу.

А ось санітарна обрізка є обов'язковою частиною догляду за деревом. Її потрібно проводити, якщо ви помітили на туї сухі та пожовклі гілки. Часто під час санітарної стрижки видаляють гілки, які пошкодили шкідники.



Туї потрібно вчасно обрізати / Фото Pexels

Як обрізати різні сорти туй

Існує кілька найбільш популярних в Україні сортів, і вони мають свої особливості росту, тож для кожного з них є своя рекомендована частота обрізки рослини.

Брабант – це сорт, що нарощує приблизно 35 сантиметрів зеленої сами на рік у висоту, і цю тую потрібно стригти двічі на рік.

– це сорт, що нарощує приблизно 35 сантиметрів зеленої сами на рік у висоту, і цю тую потрібно стригти двічі на рік. Смарагд – на рік нарощує приблизно 10 сантиметрів у висоту та 5 – у ширину, тож однієї стрижки на рік буде цілком достатньо.

– на рік нарощує приблизно 10 сантиметрів у висоту та 5 – у ширину, тож однієї стрижки на рік буде цілком достатньо. Колумна – сорт виростає на 12 сантиметрів на рік, і його також можна стригти всього один раз на рік.

– сорт виростає на 12 сантиметрів на рік, і його також можна стригти всього один раз на рік. Вагнері – щорічний приріст у цієї рослини буде приблизно 10 сантиметрів, тож стригти потрібно всього раз на рік.

Як правильно поливати туї

Потреба у стрижці дерева напряму залежить від поливу, адже якщо рослина має необхідну кількість вологи, вона ростиме швидше. Щойно висаджені рослини радять поливати не рідше, ніж раз на тиждень. Не допускайте, аби земля під туями пересихала. Під кожну рослину потрібно виливати від 10 до 50 літрів води.

Після поливу не забудьте провести розпушування ґрунту на глибину від 8 до 10 сантиметрів. Для мульчування можна використовувати торф, щепу, компост чи подрібнену кору.