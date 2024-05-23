Як висівати кукурудзу для раннього врожаю: основні правила

Кукурудза – це рослина, виростити яку під силу навіть аматору. Втім, все ж є декілька секретів її вирощування, які допоможуть досягти найкращого врожаю.

У середній кліматичній зоні України зазвичай цукрову кукурудзу починають вирощувати ще навіть на початку квітня. Це може бути досить ризикований ранній посів, але деякі городники все ж його використовують.

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Коли садити кукурудзу і як це робити

Втім, зазвичай кукурудзу висаджують у відкритий ґрунт все ж набагато пізніше. На півдні країни краще закінчити з посадками до середини липня, а на півночі – в кінці червня.

Для посадки насіння кладуть у вологий ґрунт, притоптують ямку, щоб був контакт, і цього достатньо. Інакше ви можете змити деякі речовини та препарати, якими вже оброблене насіння, і це також вплине на ріст вашої кукурудзи.

Якщо ж ваше насіння нічим не оброблене, можна вдатися до замочування. Так ви отримаєте певну вологу, але головне тут – не перетримати насіння у воді, адже кукурудза дуже добре її вбирає. І якщо ви збираєтеся висівати її зранку, тоді ввечері залийте кукурудзу тепленькою водою, і цього буде достатньо.



Кукурудзу потрібно вчасно висадити / Фото Pexels

Головне, запам'ятайте, що будь-які розчини потрібно застосовувати зважено та помірковано, адже вони можуть принести не тільки переваги вашій рослині, але і завадити її росту, якщо використовувати їх неправильно.

Особливість насіння кукурудзи полягає в тому, що воно повинно мати дуже щільний контакт із вологим ґрунтом, і кукурудза – це та культура, яка не любить пустот. У такому випадку насіння почне відставати у розвитку, і біохімічні процеси будуть проходити не так активно.

Найкраще висівати насіння на 2 – 3 сантиметри вглибину, і тоді кукурудза швидко проросте, і ви побачите перші сходи вже на 5 – 7 день.