Якісні парфуми можуть триматися на тілі увесь день, а для того, щоб запах не втрачав інтенсивності, варто знати про корисний прийом, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Щоб аромат не зник протягом кількох годин після нанесення, потрібно уникати помилок його використання. Економлячи парфуми, люди пшикають парфум лише один раз на зап'ястя, потираючи об друге, щоб розповсюдити його на дві руки, але така дія призводить до того, що запах швидко зникає.

Для того, щоб запах був тривалим, потрібно використовувати 3 ділянки тіла для нанесення парфумів, щоб досягнути максимального ефекту.

Парфум на зап’ясті

Пшикайте парфум на зап’ястя навіть один раз під час щоденного виходу, але не тріть його об іншу руку. Якщо хочете посиленого запаху, тоді нанесіть парфум на інше зап’ястя.

Парфум на грудях

Спробуйте зробити один чи два пшики парфумів на груди. Саме на цій частині тіла аромат буде відчуватися дуже добре.



Парфум можна пшикати у 3 зони / Фото Pexels

Парфум на волоссі

Нанесіть парфум на руку, дайте трохи часу вивітритися спирту, щоб залишилась лише ароматна олія. Тоді увітріть цією олією кінчики волосся. Це допоможе зробити аромат стійкішим, оскільки парфум з волосся не випарується так швидко, як зі шкіри.

Також парфуми можна наносити на шию та зону за вухами. Можна скористатися певним секретом й нанести на точки пшиків парфуму – вазелін. Засіб допоможе запаху триматися на тілі якомога довше. Проте будьте обережними з нанесенням парфумів, щоб не перестаратися й не створити сильно концентрований запах.