Пінка для гоління здатна здивувати: дивовижні хитрощі використання в побуті

Пінку для гоління можна активно використовувати в побуті. Вона здатна здивувати своїми властивостями навіть найдосвідченіших домогосподинь. Звичайна піна для гоління здатна очистити засоби, про які більшість навіть не здогадувалися.

Мало хто знає, але використання пінки для гоління в побуті має сенс, пише 24 Канал. Завдяки пінці можна легко вирішити багато побутових питань, оскільки її властивості значно ширші, ніж догляд за шкірою. У багатьох ситуаціях пінка для гоління здатна замінити дорогі засоби.

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Очищення сковорідки

Піною для гоління можна чистити сковорідки, які пригоріли. Потрібно нанести піну на посуд та рівномірно розподілити по забрудненій поверхні. Залишіть все на 15 хвилин, а тоді почистьте за допомогою дротика. Нагар повинен зійти й очистити сковорідку.

Дзеркало

Піна для гоління здатна очищувати дзеркала й разом з тим запобігати їхньому запотіванню. Нанесіть пінку на серветку з мікрофібри й круговими рухами розмазуйте по дзеркальній поверхні, щоб покрився тонкий шар піни. Після цього все потрібно змити й витерти.



Пінка для гоління допоможе в побуті / Фото Pexels

Видалення плям з тканин

Піною для гоління можна видалити плями з одягу й текстилю. Складники у пінці допомагають розщеплювати жири й інші забруднення, при цьому не пошкоджуючи тканину. Піна є ефективною проти косметичних плям – помади, тонального крему чи жирних слідів.

Якщо забрудните сорочку чи скатертину, то нанесіть на поверхню піну, акуратно увітріть в тканину й залишіть на 15 хвилин, а після цього змийте залишки засобу теплою водою й виперіть у пральній машинці. Це допоможе уникнути в’їдання плям в тканину.

Повернення блиску сріблу

Почорнілі срібні вироби помістіть в піну для гоління на 30 хвилин, а потім потріть все зубною щіткою, а тоді м’якою ганчіркою.

Більше про те, чим вичистити почорніння зі срібла читайте в нашому матеріалі.

Душова кабінка

На душових кабінках залишаються розводи й закальциновані плями. Щоб повністю прибрати плями від мильної піни, бризок води та інших забруднень, нанесіть засіб на стінки кабінки для гоління й зачекайте 5 хвилин, а тоді витріть чистою ганчіркою. Далі все треба буде ще раз промити й насухо витерти.