Здавалося б, усі лайфхаки і секрети про варіння яєць вже давно відкриті. Їх можна і опускати відразу ж в окріп, і варити спершу у холодній воді, і додавати оцет.

Процес варіння яєць напозір може здатися надзвичайно простим, а все ж чимало людей зіштовхуються з проблемами, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lime. І для того, щоб яйця варилися просто, а шкаралупа сама відлітала, варто розібратися з кількома простими секретами.

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Для чого робити отвір у шкаралупі

Існує цікавий лайфхак, який може полегшити варіння яєць – і він настільки простий, що під силу кожному. Перед тим, як зварити яйце, його просто потрібно проколоти голкою. Ця маленька дірочка від канцелярської кнопки чи голки може зробити дива – після цього яйця будуть чиститися надзвичайно просто.

Це допоможе запобігти приклеюванню шкаралупи до білка, і тоді готові яйця будуть легко чиститися, а шкаралупа злітатиме миттєво.



Яйця можна легко зварити / Фото Pexels

Як правильно проколоти яйце?

Зважайте на те, що отвір завжди потрібно робити на тупому боці яйця, адже саме там у яйці розташована повітряна камера. Якщо ви зробите отвір у будь-якому іншому місці – вгорі чи збоку, шкаралупа може просто тріснути і ви залишитеся без яйця.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Та ви можете підстрахуватися та використати ще кілька лайфхаків, аби яйця не потріскалися під час варіння. Для цього потрібно всипати у воду 2 столові ложки солі, і тоді білок не витече навіть у випадку, якщо шкаралупа не витримає.

Також яйця перед варінням мають бути кімнатної температури – якщо ви відразу в окріп покладете холодні яйця, білок неодмінно витече. Краще не поспішати і варити їх на повільному вогні, адже саме так ви отримаєте найкращий результат.

Якщо яйця дуже свіжі, тоді варити їх варто на 3 хвилини довше.