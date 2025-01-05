Як швидко прокидатися, коли надворі темно: 5 дієвих методів

Якщо вам потрібно рано вставати кожного дня, ви вже точно помітили, що взимку для цього потрібно докладати в рази більше зусиль – а все через те, що за вікном темно.

Існує наукове пояснення, чому ви прагнете дрімати цілий ранок взимку. Вся річ у циркадному циклі – розкладі, якого дотримується наше тіло, і його ще часто називають внутрішнім годинником, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І наявність світла впливає на нього сильніше, ніж ви могли б уявити.

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Підтримуйте постійний графік сну

Певно, вам доводилося чути цю пораду вже сотні разів, проте це справді одна з найбільш ефективних речей, що ви тільки можете зробити. Дотримання розпорядку сну тренує ваш внутрішній годинник прокидатися в однаковий час щодня, повідомляє докторка Чарісса Чаморро.

А ось нерегулярний графік може призвести до того, що ваш мозок не знатиме, коли починати виділяти гормони, що допомагають прокинутися та заснути.

Не відкладайте будильник

Якщо ви маєте звичку відкладати будильник, аби поспати трохи довше, це може мати негативні наслідки. Коли ви знову засинаєте після сигналу будильника, ваше тіло починає новий цикл сну, який зазвичай не встигає закінчитися.

Через це ви відчуваєте себе навіть більш втомленими, коли врешті встаєте з ліжка.

Отримуйте багато світла вранці

Для того, щоб легше прокидатися, ви можете використати спеціальні годинники, що використовують поступове світло, аби будити вас. Якщо ж такого годинника немає, відразу ж після прокидання вмикайте світло – яскраве блакитне освітлення підійде найкраще, бо воно імітує природні сигнали, що тіло отримує від сонця.



Світло вранці допоможе прокинутися / Фото Pexels

Створіть приємний ранковий розпорядок

Створення чогось, на що можна чекати вранці, допоможе вам прокидатися з більшим ентузіазмом. Це може бути звичка готувати смачний сніданок, розтягуватися, пити гарячу каву чи вести щоденник.

Займіться фізичною активністю

Всього пів години помірно інтенсивних вправ можуть зробити вас більш енергійними вранці та більш бадьорими протягом дня. Фізична активність також сприяє кращій якості сну та посилює глибокий сон та допомагає вам прокидатися повними сил.