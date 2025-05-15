Чорний рак – це небезпечне захворювання, що може вразити ваш садок, і щойно ви помітите перші його ознаки, діяти потрібно негайно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agrodream.

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Що таке чорний рак яблуні?

Чорний рак – це інфекційне захворювання, що спричиняють грибки та бактерії. Найчастіше його можна побачити у регіонах, де трапляються різкі зміни температури, та насправді може зачепити будь-який сад.

Призводить захворювання до втрати урожаю та якості яблунь, але врешті-решт, якщо нічого не робити, може знищити усі яблуні. Спори чорного раку зберігаються навіть за сильних морозів, можуть залишатися в опалому листі чи гнилих плодах, а також проникають у тріщини кори.

Тому перше, що потрібно запам'ятати – в листопаді сад потрібно прибирати надзвичайно ретельно, аби запобігти зараженню.

Як виявити чорний рак на яблуні?

На ранній стадії визначити захворювання досить важко. Та щойно навесні розтанув сніг, варто оглянути усе дерева. Ось кілька основних ознак:

Кора . Коли дерева в стані спокою, потрібно перевірити, чи немає ран та тріщин на стовбурі. Ураження чорним раком проявляється маленькими крапками навколо ран, що розташовані колами. У більш активній стадії хвороби стовбур та великі гілки покриваються глибокими чорними плямами з фіолетовим чи коричневим відливом.

. Коли дерева в стані спокою, потрібно перевірити, чи немає ран та тріщин на стовбурі. Ураження чорним раком проявляється маленькими крапками навколо ран, що розташовані колами. У більш активній стадії хвороби стовбур та великі гілки покриваються глибокими чорними плямами з фіолетовим чи коричневим відливом. Квітки . На пелюстках квіток почнуть з'являтися бурі плями. Квітка деформується та стає чорною зсередини.

. На пелюстках квіток почнуть з'являтися бурі плями. Квітка деформується та стає чорною зсередини. Плоди . Активне їхнє зараження починається, коли яблука вже наливаються. На плодах з'являються чорні гнильні крапки, які швидко збільшуються, покриваються спорами, і зрештою поглинають цілий плід, через що він стає чорним.

. Активне їхнє зараження починається, коли яблука вже наливаються. На плодах з'являються чорні гнильні крапки, які швидко збільшуються, покриваються спорами, і зрештою поглинають цілий плід, через що він стає чорним. Листя. На ньому з'являються плями темно-коричневого чи червоного кольору. Вони розширюються та перетворюються на сірий наліт, спричиняючи висушування та опадання листя.



Чорний рак може швидко знищити яблуню / Фото Pexels

Як лікувати чорний рак?

Лікування дає хороший результат, якщо почати його на ранніх стадіях хвороби. А ось якщо стадія чорного раку запущена, тоді радять просто прибрати дерево, адже вилікувати його вже не вдасться.

Гілки, уражені раком, потрібно повністю видалити, а чорні ділянки кори прибирають зі здорової деревини стамескою. Також потрібно прибрати і хворе листя та плоди. Після цього обробіть вражені ділянки олійною фарбою чи садовим варом.

Усі уражені частинки дерева потрібно спалити, аби не спричинити подальше зараження. Обробити потрібно усі можливі ділянки – включно з листям та ґрунтом поряд з деревом, аби не допустити виживання спор.

Використовують антисептичні засоби, особливо фунгіциди та ті препарати, що містять мідь. Також радять обробити весь сад засобами проти грибка.

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Але хімічні засоби проти грибка можуть накопичуватися у рослині, і зрештою це становитиме небезпеку. Через це чимало городників намагаються впоратися з проблемою народними засобами. Ось кілька найбільш ефективних: