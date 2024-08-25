Як правильно мити ламінат: основні правила, щоб не зіпсувати підлогу

Неймовірно приємно знаходитися у приміщенні, де чисто і гарно прибрано. Але зберегти ідеальний стан ламінату часом буває дуже непросто.

Догляд за ламінатом часом може здаватися надмірно складним та довгим завданням. Втім, все не так страшно, а розібратися з цим потрібно, щоб підлога виглядала чистенькою та блискучою.

Цікаво Авокадо буде свіжим і зеленим тижнями: ось як його потрібно зберігати

Як доглядати за підлогою з ламінату

Якщо у вас вдома ламінат глянцевої поверхні, тоді мити його потрібно щонайменше раз на тиждень. І часто у людей не виходить дотримуватися цього "золотого правила", та навіть якщо немає можливості проводити вологе прибирання досить часто, ламінат точно потрібно пилососити або підмітати.

Так ви зможете підтримувати його чистоту, а вже коли з'являється час – обов'язково мити підлогу. Це позитивно позначиться на покритті підлоги та видалить засохлі плями від їжі, бруду тощо.

Якщо ж у вас матове покриття, то тут практично те саме. Єдина різниця полягає в тому, що з ними все навіть простіше – на відміну від глянцевих, матові підлоги не схильні до появи великої кількості подряпин, тож про покриття не доведеться дбати так часто.

Матовий ламінат можна мити практично будь-якими засобами. Втім, потрібно пам'ятати, що не всі вони добре підходять: краще обирати спеціалізовані або нейтральні.



Ламінати мити дуже просто / Фото Pexels

Якими засобами доглядати за ламінатом

Історія про те, що ламінат не можна мити домашніми засобами, наприклад, оцтом – це міф. Звісно ж, ви можете використовувати й покупні, але вони такі самі ефективні, як і домашні. Єдиний виняток – це дерев'яні підлоги без лакового покриття.

Для них домашні засоби будуть надто агресивними й можуть дати відбілювальний ефект, який буде зовсім небажаним.

Але якщо ви не знаєте, як мити ламінат самостійно, щоб підлога не надулася, ви можете використати цей метод:

Потрібно налити в тазик теплу воду.

На кожен літр води додайте 2 столові ложки оцту та пару крапель мийного засобу.

Розчин потрібно застосовувати після підмітання чи після пилососу.

Помийте ламінат звичайною ганчіркою з використанням засобу.

Вийдіть з приміщення та дозвольте покриттю висохнути.

Цей метод добре підходить і для матового, і для глянцевого покриття.