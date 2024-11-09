Як правильно мити руде волосся: 90% роблять це неправильно

Не всі рудоволосі дівчата знають про те, що їхнє волосся потребує іншого догляду, коли справа стосується миття й шампуню. Різниці в тому, чи ви руді від природи, чи пофарбовані – немає. Важливо лише знати кілька основних нюансів.

Правильна техніка миття здатна зберегти яскравість та блиск волосся, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Як мити руде волосся

Якщо ж мити волосся неправильно й неналежно за ним доглядати, то це може призвести до потьмяніння волосся, навіть якщо ваш колір природний. Щоб зберегти яскравий колір, варто скористатися одним дієвим трюком.

Під час миття волосся треба мити волосся лише теплою водою. Якщо ви любите гарячий душ, то вам потрібно буде відмовитися від води високої температури. Дехто каже, що можна використовувати не лише теплу, але й навіть холодну, якщо вона не викличе у вас дискомфорту.

Річ у тому, що гаряча вода відкриває кутикули волосся й дозволяє кольору швидше вимиватися.



Руде волосся потрібно правильно мити / Фото Pexels

Є певні шампуні та кондиціонери, які надають колір. Вони допоможуть зробити волосся яскравішим та зберегти блиск. Втім, вибирати потрібно шампуні без сульфатів, оскільки вони здатні видалити колір волосся. А для тих, хто любить користуватися випрямлячами чи бігудями, варто використовувати термозахисний спрей.

Також для того, щоб зберегти колір, ви можете зменшити кількість миття волосся. Це означає, що час від часу варто застосовувати сухий шампунь для рудоволосих, який ще й додасть зачісці об’єму та текстури.