Багато людей вірять в те, що Місяць має значний вплив на все живе на планеті, тому часто звертаються до календаря краси, щоб зрозуміти, які дні є вдалими для різноманітних процедур, пишуть Поради 24.

До теми Коли у листопаді змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

Місячний календар краси на листопад 2024

Щоб манікюр добре носився, нігті не ламалися, а брови після фарбування не змивалися, варто вибирати правильні дні для косметичних процедур. Це ж стосується й фарбування волосся, стрижок, ламінування вій чи походу до косметолога.

Якщо ж нігті ламаються, волосся швидко втрачає блиск, а нарощені вії випадають, то це може лише свідчити про те, що ви обирали неправильні дні для косметичних процедур.

Щоб зрозуміти, які дні є вдалими, а які треба уникати – радимо звертати увагу на Фази Місяця.

Молодик – 1 листопада;

– 1 листопада; Зростаючий Місяць – з 2 по 15 листопада;

– з 2 по 15 листопада; Повний Місяць – 16 листопада;

– 16 листопада; Спадаючий Місяць – з 17 по 30 листопада.

Найкращий час для косметичних процедур у листопаді

Стрижка та фарбування волосся в правильні дні зробить волосся здоровішим, блискучішим та міцнішим. Похід до перукаря у відповідний день здатен залучити у життя успіх, щастя та благополуччя.

З урахуванням місячного календаря, у листопаді є кілька днів, які найкраще підходять для стрижки та фарбування волосся.

Фарбування волосся : 2, 4, 7, 13, 15 листопада;

: 2, 4, 7, 13, 15 листопада; Стрижка волосся: 6, 8, 11, 17, 19, 21, 23, 26 листопада.

Окрім маніпуляцій з волоссям, радимо звернути увагу на манікюр та педикюр. Щоб він добре носився, а нігті не ламалися, радимо записуватися в салон на процедури в такі дні: 3, 5, 8, 16, 18, 20, 22, 30 листопада.



Найкращі дні для манікюру на листопад / Фото Pexels

Щодо несприятливих днів, то манікюр не радимо робити в такі дні: 2, 4, 7, 15 листопада. Усі інші дні є нейтральними, тому робити нігті чи ні, залежить від вас.

Дівчата часто вдаються до шугарингу та електродепіляції. Тут треба пам’ятати виокремлене правило про те, що процедуру найкраще проходити після завершення критичних днів, оскільки в їхній пік може відчуватися посилений біль від процедури. В останній місяць осені для двох процедур підходять такі дні: 4 – 6, 11 – 17, 23 – 28 листопада.

Згідно з місячним календарем, найкраще до стоматолога записуватися у Зростаючий Місяць – з 2 по 15 листопада, оминайте лікування зубів 16 листопада.