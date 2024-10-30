Многие люди верят в то, что Луна имеет значительное влияние на все живое на планете, поэтому часто обращаются к календарю красоты, чтобы понять, какие дни являются удачными для различных процедур, пишут Советы 24.

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Лунный календарь красоты на ноябрь 2024

Чтобы маникюр хорошо носился, ногти не ломались, а брови после окрашивания не смывались, стоит выбирать правильные дни для косметических процедур. Это же касается и окрашивания волос, стрижек, ламинирования ресниц или похода к косметологу.

Если же ногти ломаются, волосы быстро теряют блеск, а наращенные ресницы выпадают, то это может лишь свидетельствовать о том, что вы выбирали неправильные дни для косметических процедур.

Чтобы понять, какие дни являются удачными, а какие надо избегать – советуем обращать внимание на Фазы Луны.

Новолуние – 1 ноября;

– 1 ноября; Растущая Луна – со 2 по 15 ноября;

– со 2 по 15 ноября; Полнолуние – 16 ноября;

– 16 ноября; Убывающая Луна – с 17 по 30 ноября.

Лучшее время для косметических процедур в ноябре

Стрижка и окрашивание волос в правильные дни сделает волосы здоровыми, блестящими и крепкими. Поход к парикмахеру в соответствующий день способен привлечь в жизнь успех, счастье и благополучие.

С учетом лунного календаря, в ноябре есть несколько дней, которые лучше всего подходят для стрижки и окрашивания волос.

Окрашивание волос : 2, 4, 7, 13, 15 ноября;

: 2, 4, 7, 13, 15 ноября; Стрижка волос: 6, 8, 11, 17, 19, 21, 23, 26 ноября.

Кроме манипуляций с волосами, советуем обратить внимание на маникюр и педикюр. Чтобы он хорошо носился, а ногти не ломались, советуем записываться в салон на процедуры в такие дни: 3, 5, 8, 16, 18, 20, 22, 30 ноября.



Лучшие дни для маникюра на ноябрь / Фото Pexels

Что касается неблагоприятных дней, то маникюр не советуем делать в такие дни: 2, 4, 7, 15 ноября. Все остальные дни являются нейтральными, поэтому делать ногти или нет, зависит от вас.

Девушки часто прибегают к шугарингу и электродепиляции. Здесь надо помнить выделенное правило о том, что процедуру лучше проходить после завершения критических дней, поскольку в их пик может ощущаться усиленная боль от процедуры. В последний месяц осени для двух процедур подходят такие дни: 4 – 6, 11 – 17, 23 – 28 ноября.

Согласно лунному календарю, лучше всего к стоматологу записываться в Растущую Луну – со 2 по 15 ноября, обходите лечение зубов 16 ноября.