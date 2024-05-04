Для чого потрібно натирати яйця олією: хитрість, про яку знають одиниці

Українці дуже полюбляють їсти яйця, і часом купують їх про запас. Та тоді продукт може зіпсуватися, тож потрібно придумати способи, щоб зберігати їх довше.

І фабричні, і домашні яйця мають термін придатності. Втім, українці часто застосовують одну хитрість, яка може дещо довше залишати їх свіжими.

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Як можна довше зберігати яйця

Можливо, вас колись цікавило питання – скільки часу можна зберігати яйця. Відповідь така – за температури, нижче 10 градусів вони можуть лежати близько 3 – 4 тижнів. Але якщо їх помістити до холодильника відразу ж після придбання, то цей термін може подовжитися до трьох місяців.

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Звісно, це вже чимало, але іноді трапляється так, що і його потрібно подовжити. І тут вам може допомогти звичайнісінька олія. Якщо ви візьмете її та натрете нею яйця перед тим, як поміщати їх до холодильника, на них утвориться захисна плівка.



Яйця можна зберігати досить довго / Фото Pexels

Так яйця будуть лежати свіжими ще довше. Втім, потрібно пам'ятати про деякі важливі нюанси. Яйця потрібно зберігати окремо від усіх інших продуктів, і особливо тих, які мають специфічний запах.

Відрізняється також і ідеальна температура для зберігання яєць різних сортів:

дієтичні – від 0 до 20 градусів;

столові – від 0 до 2 градусів.

Важливо пам'ятати також, що яйця, які ви хочете довше зберегти свіжими, не можна попередньо мити. Тож якщо ви хочете змити забруднення із шкаралупи, такі яйця потрібно з'їсти першими, адже вони можуть швидко зіпсуватися.