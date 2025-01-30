Навіть те потрібно підіймати його: ось чим почистити килим без хімії

З часом навіть найбільш якісні килими починають втрачати яскравість – і для того, щоб її повернути, потрібно почистити предмет, а не просто пропилотяжити його.

Чищення килимів – це завдання, за яке рідко беруться, але пропускати його зовсім точно не варто. Адже у такому випадку килим, що тільки нещодавно був окрасою будинку, може перетворитися на брудний шматок тканини та ворсу, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Як зберігати мед, щоб він не кристалізувався: поради, які варто знати

Чим можна почистити килим на підлозі?

Існує кілька засобів, які можуть допомогти з прибиранням та чищенням килима. І ось кілька найбільш популярних.

Таблетка для посудомийної машини . Її потрібно розчинити у 2 літрах гарячої води та додати кілька столових ложок нашатирного спирту. Має утворитися багато піни – але якщо цього не сталося, можна додати в розчин ще трохи мийного засобу для посуду. Чистити килим потрібно саме піною.

. Її потрібно розчинити у 2 літрах гарячої води та додати кілька столових ложок нашатирного спирту. Має утворитися багато піни – але якщо цього не сталося, можна додати в розчин ще трохи мийного засобу для посуду. Чистити килим потрібно саме піною. Пральний порошок . Це чудовий засіб для домашнього чищення килимів. Розчиніть 2 ложки порошку у літрі теплої води. Піну, що утвориться, наносьте м'якими рухами на поверхню. Але складні плями доведеться ретельніше потерти щіткою.

. Це чудовий засіб для домашнього чищення килимів. Розчиніть 2 ложки порошку у літрі теплої води. Піну, що утвориться, наносьте м'якими рухами на поверхню. Але складні плями доведеться ретельніше потерти щіткою. Господарське мило . Цей засіб завжди прийде на допомогу. Для того, аби ним скористатися, натріть мило на терці та розчиніть стружку у теплій воді. Губкою нанесіть його на пляму та залиште висохнути. Після цього потрібно просто пропилотяжити килим.

. Цей засіб завжди прийде на допомогу. Для того, аби ним скористатися, натріть мило на терці та розчиніть стружку у теплій воді. Губкою нанесіть його на пляму та залиште висохнути. Після цього потрібно просто пропилотяжити килим. Сода та оцет. Змішайте 70 мілілітрів оцту, столову ложку соди, стільки ж порошку та пів склянки окропу. Перелийте розчин у пляшку та через пульверизатор розпорошіть на килим. Після цього ганчіркою з бавовни ретельно протріть його і приберіть залишки засобу вологою губкою.



Килими можна почистити домашніми засобами / Фото Pexels

Як чистити килим?

Звичайна водяна пара може стати відмінним безхімічним способом прибрати плями з килима. В якщо у вас немає пароочисника, тоді ви можете натомість використати праску та рушник. Просто покладіть на пляму рушник та ввімкніть праску на режим максимальної пари.

Також важливо запам'ятати одне правило – пляму ніколи не можна терти. У випадку з килимом ви тільки збільшите пляму та однаково її не видалите. Набагато краще працюватиме промокання – так ви вберете вологу у губку чи тканину.