УКР РУС
30 січня 2025, 14:41
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Навіть те потрібно підіймати його: ось чим почистити килим без хімії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Чищення килимів можна виконувати без хімії, використовуючи такі засоби як таблетка для посудомийної машини, пральний порошок, господарське мило, сода та оцет.
  • Для видалення плям з килима можна використовувати водяну пару, а при відсутності пароочисника можна застосувати праску з рушником.

З часом навіть найбільш якісні килими починають втрачати яскравість – і для того, щоб її повернути, потрібно почистити предмет, а не просто пропилотяжити його.

Чищення килимів – це завдання, за яке рідко беруться, але пропускати його зовсім точно не варто. Адже у такому випадку килим, що тільки нещодавно був окрасою будинку, може перетворитися на брудний шматок тканини та ворсу, повідомляє 24 Канал

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Чим можна почистити килим на підлозі?

Існує кілька засобів, які можуть допомогти з прибиранням та чищенням килима. І ось кілька найбільш популярних. 

  • Таблетка для посудомийної машини. Її потрібно розчинити у 2 літрах гарячої води та додати кілька столових ложок нашатирного спирту. Має утворитися багато піни – але якщо цього не сталося, можна додати в розчин ще трохи мийного засобу для посуду. Чистити килим потрібно саме піною. 
  • Пральний порошок. Це чудовий засіб для домашнього чищення килимів. Розчиніть 2 ложки порошку у літрі теплої води. Піну, що утвориться, наносьте м'якими рухами на поверхню. Але складні плями доведеться ретельніше потерти щіткою. 
  • Господарське мило. Цей засіб завжди прийде на допомогу. Для того, аби ним скористатися, натріть мило на терці та розчиніть стружку у теплій воді. Губкою нанесіть його на пляму та залиште висохнути. Після цього потрібно просто пропилотяжити килим. 
  • Сода та оцет. Змішайте 70 мілілітрів оцту, столову ложку соди, стільки ж порошку та пів склянки окропу. Перелийте розчин у пляшку та через пульверизатор розпорошіть на килим. Після цього ганчіркою з бавовни ретельно протріть його і приберіть залишки засобу вологою губкою. 


Килими можна почистити домашніми засобами / Фото Pexels

Як чистити килим?

Звичайна водяна пара може стати відмінним безхімічним способом прибрати плями з килима. В якщо у вас немає пароочисника, тоді ви можете натомість використати праску та рушник. Просто покладіть на пляму рушник та ввімкніть праску на режим максимальної пари. 

Також важливо запам'ятати одне правило – пляму ніколи не можна терти. У випадку з килимом ви тільки збільшите пляму та однаково її не видалите. Набагато краще працюватиме промокання – так ви вберете вологу у губку чи тканину. 