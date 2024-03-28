Прикрасьте свій дім до Великодня: 4 креативні ідеї

Великодень – це надзвичайно важливе релігійне свято і, можливо, ви захочете надати своєму дому особливого вигляду цього дня.

На свята у домі має панувати приємна атмосфера, а що допомагає створити її краще, ніж чудовий декор? Тож надихайтеся ідеями та хутчіш беріться до майстрування!

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Великодній вінок

Такий вінок для українців може бути новинкою, та у Європі їх використовують для декору вже протягом років. Вінок може виглядати дуже ефектно, а також додасть вашому дому святкової атмосфери ще з самого порогу. Та ви можете повішати вінок не тільки на вхідні двері, але і в будь-який інший куточок вашої оселі.

Для того, щоб створити основу вінка, ви можете використати гілки верби, а для прикрас – писанки та яскраві стрічки. Кольори буде найкраще обрати весняні та світлі, наприклад, рожевий, жовтий чи зелений.

Великоднє дерево

В деяких країнах, наприклад, у Великобританії та Німеччині, великоднє дерево прикрашають вже протягом кількох століть. Тож ви можете спробувати створити схожий декор і для своєї оселі. Його роблять також із гілочок верби. Їх потрібно поставити у вазу та наповнити її піском чи галькою, а вже потім взятися до прикрашання.

Для декору зазвичай використовують квіти та писанки.

Великодні гнізда

Ще одна цікава прикраса для дому – це декоративне пташине гніздо. Його можна буде навіть поставити на стіл у Великдень для створення додаткової святкової атмосфери. Для виготовлення такого гнізда вам потрібно використати тонкі гілочки верби чи звичайну суху траву, а потім із них сформувати гніздо.

Всередину можна покласти пір'я, писанки, шишки тощо.

Великодні композиції

Цей варіант буде простішим у виконанні. Ви можете просто взяти гілочки верби, поставити їх до вази та доповнити стрічками, мохом, травою, крашанками та навіть фетровими іграшками.