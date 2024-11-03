Як розмножити цикламен вдома: вдасться навіть новачкам

Цикламен – це дуже популярна кімнатна рослина, але чимало людей не знають основ догляду за нею. І що робити, якщо хочеться отримати ще одну квітку?

Якщо ви хочете тримати вдома більше цикламенів, вам зовсім необов'язково відразу ж бігти в магазин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Flowers.UA. Насправді ви можете розмножити рослину вдома без особливих зусиль.

Цікаво Призведуть до вибуху й вогню: 6 продуктів, які категорично не можна розігрівати у мікрохвильовці

Як виростити цикламен з насіння?

Звісно, це не дуже простий спосіб, але дієвий. Насіння ви можете отримати двома способами: або ж купити у магазині, або ж взяти зі зрілої рослини. Посадити насіння потрібно в горщик з вологим ґрунтом на відстані приблизно у 3 сантиметри один від одного.

Після цього горщик потрібно помістити у затінене місце, а краще накрити темною плівкою. Вже за місяць – півтора ви зможете милуватися першими паростками. А через пів року паростки вже можна буде розсадити по різних горщиках. Втім, приготуйтеся до того, що перше цвітіння настане не раніше, ніж через півтора року.

Як розмножити цикламен поділом бульби?

До такого типу розмноження можна приступати тільки після етапу цвітіння. Для цього потрібно дістати цибулину з ґрунту, ретельно її висушити та розрізати на кілька частин. Місця розмірів присипте вугіллям – активованим чи деревним, або будь-яким іншим антисептиком.

На кожній частині обов'язково має бути брунька чи кілька коренів. Після посадки поставте горщик з цикламеном у прохолодну кімнату та регулярно поливайте рослину, втім, без надлишку.



Цикламен легко виростити вдома / Фото Pexels

Як розмножити цикламен розеткою?

Розетками вдасться розмножити тільки європейський цикламен – через те, що ріжки, тобто пагони на бульбах, з'являються далеко не у всіх сортів. А процес полягає у тому, що розетку потрібно відірвати від бульби та посадити у горщик зі зволоженим ґрунтом, а тоді прикрити зверху пакетом, плівкою чи скляною банкою.

Як розмножити цикламен листям?

Цей спосіб, на жаль, не дуже ефективний, і застосовувати його також можна тільки до європейського цикламена. Вам потрібно відірвати листочок з невеликою частиною цибулини та поставити у чашку з водою. Дочекайтеся, поки проросте коріння, а тоді посадіть у ґрунт і накрийте банкою. Перші паростки мають з'явитися вже за 2 – 3 тижні.