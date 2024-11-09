Що робити, якщо черевики замалі: ось надійний спосіб їх збільшити

Зимове взуття потрібно обирати дуже уважно, адже воно має відповідати багатьом критеріям водночас: бути красивим, надійним, якісним, теплим. Але перш за все воно має бути зручним.

В ідеалі, якщо ви виявили, що взуття не підходить вам за розміром, його потрібно повернути в магазин та обрати іншу пару повідомляє 24 Канал з посиланням на Comfy. Втім, не завжди це можливо, тож тоді треба шукати альтернативні шляхи розв'язання проблеми.

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Як розносити зимове взуття

Якщо ви вирішили розтягувати черевики, а не змінювати їх на ті, які підходять за розміром, спершу потрібно врахувати кілька важливих нюансів.

Краще за все розтягуються шкіряні вироби;

найгірше розношується шкірозамінник – матеріал відомий тим, що тримає форму за будь-яких умов;

не варто проводити розтягування тканинного взуття в домашніх умовах;

якщо ви пошкодите виріб під час розтягування, його вже не вдасться повернути по гарантії.

Отож, існує три типи розтягування взуття: механічний, термічний і з обробкою рідинами. Шкіра та замша – це найбільш податливі матеріали, і вони стають еластичними під впливом високої чи низької температури.

Перший спосіб розтягування у домашніх умовах – обдати пару взуття окропом. Для цього потрібно поставити пару черевиків у ванну чи раковину, наповнити черевики зсередини окропом та відразу ж злити його. Дайте виробам охолонути.



Взуття можна розтягнути / Фото Pexels

Після цього вдягніть широкі шкарпетки та одягніть взуття. Якщо ви не хочете мочити черевики, всередину можете помістити поліетиленовий пакет.

Інший метод – заморожування взуття. Спосіб підійде тільки у випадку, якщо взуття виглядає міцним та невибагливим. Вам потрібно взяти два пакети, наповнити їх водою та поставити всередину черевиків. Поставте в морозильну камеру до замерзання води. Почекайте, поки лід підтане, а тоді вже виймайте пакети.

Цей спосіб досить ефективний, якщо потрібно збільшити ширину туфель.

Також ви можете спробувати потерти внутрішню та зовнішню частину черевиків спиртом чи горілкою, а тоді поносити їх кілька годин. Спирт зробить матеріал більш еластичним, і тоді взуття можна буде збільшити у розмірі.