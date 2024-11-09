Якщо ви оберете для спальні правильні вазони з квітами, це допоможе не тільки прикрасити кімнату, але й очистити повітря та покращити сон, повідомляє 24 Канал. Тож до вибору рослин потрібно поставитися відповідально.

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Лаванда

Це досить популярна рослина для покращення сну та заспокоєння. Недарма екстракт лаванди використовують для виготовлення мила та кремів, а також цю траву часто використовували у ароматичних мішечках для того, аби захистити одяг від молі та неприємних запахів.

Вважається, що лаванда дуже корисна при безсонні, допомагає позбутися тривоги перед сном.

Англійський плющ

Ця рослина може дуже добре всмоктувати часточки формальдегіду з повітря. Окрім того, вона майже не потребує догляду, і через це її легко вирощувати. Англійський плющ може легко витримати зміни у температурі та добре ростиме навіть у тіні.

Алое

Це унікальна рослина, яку використовують і з медичною метою, і у косметології, і для покращення якості повітря. Рослина постійно виробляє кисень та очищує повітря від шкідливих речовин.

Всього один вазон з алое у спальні може бути вирішальним для того, аби ви отримали хороший нічний сон.



Алое потрібно вирощувати в спальні / Фото Pexels

Спатифілум

Також ця рослина відома як квітка миру, і має здатність очищати повітря не тільки від токсинів, але й від плісняви. Вночі може виділяти кисень та створювати сприятливу для сну атмосферу у домі.

Папороть

Вона відома своєю здатністю очищати повітря від пилу, бруду та плісняви. А деякі види папороті можуть виділяти кисень навіть вночі. Ця рослина також може дуже вдало доповнити будь-який інтер'єр, тож варто поставити її саме у спальні.