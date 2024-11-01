Не викидайте гущу з кави: ось як її можна використати вдома

Кава – це надзвичайно смачний напій, але здається, що гуща, яка залишається після його заварювання, зовсім безкорисна. Втім, це не так.

Кавова гуща – це не тільки відходи від напою, але й цінна органічна сировина, яку можна використати і вдома, і на городі, повідомляє 24 Канал. І викидати її точно не слід, адже в господарстві вона може стати незамінною.

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Добриво для рослин

З кавової гущі може вийти неймовірне добриво, і особливо добре воно підходить для плодових дерев та квітів: азалій, троян та рододендрону, а також гортензій та камелії. Кава може додати ґрунту кислотності та відлякати усіх шкідників. Окрім того, гущу можна також використати для компосту та води для поливу рослин.

Наприклад, якщо ви змішаєте насіння моркви з провареною кавовою гущею, рослини проростуть набагато швидше, а самі плоди будуть смачніші та корисніші.

Чищення каструль та тарілок

Якщо у вас вдома є кілька старих каструль, які ви все ніяк не могли відмити, тоді кавова гуща може стати у пригоді. З нею ви можете приготувати спеціальний засіб для миття посуду. Для нього потрібно змішати соду, гущу та мило у рівних пропорціях, а потім натерти цим посуд.

Зрештою змийте засіб теплою водою.

Освіжувач повітря

Кавову гущу можна додати, наприклад, у вазу з квітами. Вона не тільки органічно впишеться у загальну композицію, але також виступить натуральним освіжувачем повітря у ванній, туалеті чи вітальні.



Каву можна використовувати як освіжувач / Фото Pexels

Маска для волосся

Кавова гуща може згодитися й для того, щоб зробити масаж шкіри голови – це допоможе зміцнити коріння волосся та сприятиме його росту. Процедуру проводять перед миттям голови. Для цього потрібно взяти трохи гущі та обережно втирати її у зволожену водою шкіру.

Пробиття зливу у раковині

Злив у раковині часом може забиватися через сміття, яке потрапляє всередину, але кавова гуща може бути дуже корисною для того, щоб його позбутися. Для цього потрібно змішати кавову гущу з милом для рук, почекати 20 хвилин та пролити водопровідною водою.