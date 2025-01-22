Не викидайте старі шкарпетки: 4 несподівані способи їхнього використання

У вас у шафі точно знайдеться принаймні кілька пар старих шкарпеток, які ви все ніяк не наважитеся відправити до смітника (хоч і знаєте, що вже давно пора ці зробити). Втім, викидати їх насправді й не потрібно – можна придумати краще застосування одягу.

У всіх вдома є старі шкарпетки – це незаперечний факт. І іноді вони настільки старі, що вже навіть не піддаються штопанню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та це не значить, що їх вже не можна ніяк застосувати у побуті.

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Прибирайте з ними

Можливо, у вас вдома бракує ганчірок для прибирання? Спробуйте витирати пил своїми старими шкарпетками? Зазвичай їх виготовляють із м'якої тканини, і вона може чудово ввібрати бруд, пил та шерсть домашніх тварин, і при цьому зовсім не дряпає поверхню.

Окрім того, старі шкарпетки добре підходять для прибирання складних місць – як-от плінтусів та простору всередині банок. Переробка шкарпетки у рукавицю для пилу – це екологічний та практичний спосіб дати старим шкарпеткам друге життя.



Шкарпетками можна витирати пил / Фото Pexels

Зробіть ляльку

Вам подобаються ці старі шкарпетки з яскравими кольорами та візерунками? Тоді не варто їх викидати. Перетворення старих шкарпеток на чарівні ляльки-маріонетки для дітей може стати вашим наступним хобі. Просто візьміть кілька ґудзиків, клаптиків тканини та клею і почніть творити!

Перетворіть їх на мішечки для прикрас

Старі шкарпетки можна легко перетворити на прикраси чи мішечки для навушників. Особливо корисно це під час пошуків – можете значно полегшити пошук цих предметів у сумці.

Захистіть кімнату від протягів

Ви помітили, що вдома з'явилися протяги, і через це тепло не затримується в приміщенні надовго? Старі шкарпетки швидко прийдуть на допомогу! Ви можете наповнити їх рисом та зашити, а після цього шкарпетку потрібно підкласти внизу дверного отвору для захисту від протягів.