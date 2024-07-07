5 ідей, як використати стару футболку: не викидайте її

Якщо ви тримаєте в шафі стару футболку і не викидаєте її, сподіваючись, що вона ще на щось згодиться, правильно робите!

Старі футболки зазвичай закінчують своє життя або на смітнику, або ж як ганчірки, та є ще кілька оригінальних способів використати їх, якими ви можете скористатися.

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Ганчірки

Про цю ідею вже згадали вище, але ганчірки й справді ніколи не бувають зайвими. Особливо красиві ганчірки виходять з бавовняних футболок та іншої тканини. Вони не скручуються, гарно вбирають воду та виглядають охайно. Просто розріжте свою футболку на квадрати – і ціла стопка ганчірок вже готова.

Ви можете витирати ними пил, різні поверхні, або ж збирати пролиту рідину.

Рушник для волосся

Це трохи незвична, але зручна ідея. Якщо у вас є футболка з натуральної тканини, тоді з неї вийде ідеальний тюрбан для голови після миття волосся.

Ковдра для домашнього улюбленця

Якщо ваша стара футболка приємна на дотик, тоді з неї можна зробити ковдру для вашого чотирилапого друга. Покладіть її на лежак чи в будиночок вашого вихованця в прохолодний день.



Стару футболку можна використати ще раз / Фото Pexels

Зшийте з неї подушку

Хочете додати затишку та індивідуальності до інтер'єру вашої оселі? Унікальна подушка, виготовлена зі старої футболки, може стати ідеальним рішенням. Розріжте футболку на квадрати та зшийте три сторони разом.

Після цього потрібно подбати про блискавку та ґудзики до четвертої сторони. Всередину покладіть іншу подушку або ж набийте її наповнювачем – для цього можна використати й звичайну вату.

Зробіть топ

Якщо на футболці є пляма чи дірочка, але ви все ще любите цей елемент одягу, за допомогою пари ножиць та швейної машинки ви можете перетворити футболку на топ чи стильну майку.