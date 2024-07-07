5 идей, как использовать старую футболку: не выбрасывайте ее

Если вы держите в шкафу старую футболку и не выбрасываете ее, надеясь, что она еще на что-то пригодится, правильно делаете!

Старые футболки обычно заканчивают свою жизнь или на свалке, или как тряпки, и есть еще несколько оригинальных способов использовать их, которыми вы можете воспользоваться.

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Тряпки

Об этой идее уже упомянули выше, но тряпки действительно никогда не бывают лишними. Особенно красивые тряпки получаются из хлопковых футболок и другой ткани. Они не скручиваются, хорошо впитывают воду и выглядят опрятно. Просто разрежьте свою футболку на квадраты – и целая стопка тряпок уже готова.

Вы можете вытирать ими пыль, различные поверхности, или же собирать пролитую жидкость.

Полотенце для волос

Это немного необычная, но удобная идея. Если у вас есть футболка из натуральной ткани, тогда из нее получится идеальный тюрбан для головы после мытья волос.

Одеяло для домашнего любимца

Если ваша старая футболка приятная на ощупь, тогда из нее можно сделать одеяло для вашего четвероногого друга. Положите его на лежак или в домик вашего питомца в прохладный день.



Старую футболку можно использовать еще раз / Фото Pexels

Сшейте из нее подушку

Хотите добавить уюта и индивидуальности в интерьер вашего дома? Уникальная подушка, изготовленная из старой футболки, может стать идеальным решением. Разрежьте футболку на квадраты и сшейте три стороны вместе.

После этого нужно позаботиться о молнии и пуговицах к четвертой стороне. Внутрь положите другую подушку или набейте ее наполнителем – для этого можно использовать и обычную вату.

Сделайте топ

Если на футболке есть пятно или дырочка, но вы все еще любите этот элемент одежды, с помощью пары ножниц и швейной машинки вы можете превратить футболку в топ или стильную майку.