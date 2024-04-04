Що робити з кислим молоком: не виливайте його

Весняний час – це період для городніх робіт, і тут можуть знадобитися навіть дещо неочікувані речі. Наприклад, кисле молоко, яке може стати чудовим добривом.

Певно, всім доводилося зіштовхуватися із ситуацією, коли ви не встигаєте випити молоко, і воно псується. Та виливати його в унітаз не варто, адже таке молоко може стати чудовим добривом і на городі, і для ваших кімнатних рослин.

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Як приготувати добриво із кислого молока

Якщо ви хочете трохи підживити свої кімнатні рослини напередодні літа, тоді вам точно знадобиться кисле молоко та ще кілька інгредієнтів, що майже напевне є у вас вдома.

Зокрема, для добрива потрібно взяти:

1 літр кислого молока;

5 крапель йоду;

1 чайна ложна нашатирного спирту.

Тож для того, щоб зробити добриво, вам потрібно взяти також звичайне відро із водою. У нього ви можете вилити також йод, нашатирний спирт та зіпсоване молоко. Після цього розчин потрібно надзвичайно ретельно перемішати.



Зіпсоване молоко може бути добривом / Фото Pexels

Суміш підходить і для того, щоб поливати нею рослини, але також її можна використовувати і для обприскування. Таке підживлення ваших кімнатних рослин сприятиме їхньому посиленому цвітінню, тож навесні буде як ніколи корисне.

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А якщо ви шукаєте інші варіанти підживлення своїх рослинок, ви також можете використати звичайний чай, який також є популярним добривом. Втім, тут потрібно діяти обережно та не використовувати жодне добриво надто часто.

Також переконайтеся, що усі ваші розчини не надто гарячі чи холодні, а натомість мають кімнатну температуру.