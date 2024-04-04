Прості способи заощаджувати світло вдома: це потрібно знати

Кожний заощаджений кіловат допомагає берегти не тільки енергосистему, але і ваші гроші. І для цього вам потрібно знати кілька лайфхаків.

Для того, щоб навчитися заощаджувати світло свідомо, але водночас і не сидіти у темряві, вам потрібно знати про кілька лайфхаків та секретів. Головне – привити собі правильні побутові звички.

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Коридор

У більшості будинків у загальному коридорі постійно горить світло. Натомість ви можете познайомитися з сусідами та придбати сенсори руху, і тоді світло у вашому під'їзді вмикалося би тільки за потреби, і ви змогли би суттєво економити.

Окрім того, у більшості будинків також є ліфт, та якщо вам дозволяє здоров'я та фізичні можливості, ви можете намагатися здебільшого користуватися сходами, адже ліфти споживають дуже багато енергії.

Кухня

Нескладно помітити, що кухня – це місце, де зосереджена, певно, найбільша кількість електроприладів. Максимальне навантаження на енергосистему відбувається в два різні періоди – ранковий пік (з 8 до 11) та вечірній (з 17 до 23). І у якийсь момент система може не витримати.

Тож експерти радять не вмикати водночас всі звичайні електроприлади. Втім, не варто відмовлятися від них повністю, натомість спробуйте використовувати їх більш економічно.

Наприклад, ви можете наповнювати електрочайник не повністю, а тільки на одну чи дві порції води. Окрім того, подумайте і про періодичне розмороження холодильника. Виявляється, якщо ним нехтувати, прилад буде споживати набагато більше енергії.

Ванна кімната

Найбільш очевидний прилад, що споживає багато енергії у ванній кімнаті – це бойлер, а його можна знайти наразі чи не у кожній оселі. І для того, щоб заощаджувати, на бойлер можна поставити таймер, щоб він грів воду саме тоді ,коли це справді потрібно.

Також ви можете прати одяг не у пікові години використання електроенергії, а в обід чи вночі.

Спальня та вітальня

Деякі люди мають звичку засинати під фільм чи якесь відео, і у такому випадку буде корисно поставити телевізор чи комп'ютер на таймер, щоб він не працював усю ніч, а сам вимкнувся, коли це буде потрібно.