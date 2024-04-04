Виявляється, добриво можна приготувати навіть з тих речей, які на своїй кухні ви вважаєте відходами. Наприклад, для того, щоб покращити урожайність смородини, вам потрібно просто приготувати підживлення із картопляного лушпиння.

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Коли потрібно вносити добрива?

Смородина навесні потребує і органічних, і мінеральних добрив, які вносять або під корінь, або ж у інший спосіб – наприклад, обприскування. Для того, щоб рослина отримали досить багато підживлення, його потрібно проводити кілька разів і у осінній, і у весняний період. Та кожен етап має свої особливості.

Якщо рослину ви саджаєте навесні, тоді в посадкову яму потрібно вносити органічні та мінеральні речовини. Наприклад, ви можете відро перегною перемішати із землею та всипати кілька жмень мінеральних добрив із калієм та фосфором.

Коли ж смородину висаджують восени, тоді верхній шар ґрунту потрібно змішати із торфом чи компостом, а потім додати суперфосфат, фосфор та сірчанокислий калій. Окрім того, тоді до землі потрібно також внести деревний попіл та приблизно 40 грамів сечовини.

Важливо підживлювати смородину у достатній кількості навесні – саме в цей час рослина активно розвивається та вбирає усі потрібні речовини із ґрунту. Перший раз підживлювати смородину потрібно на початку цвітіння або ж тоді, коли розпускаються бруньки. Другий раз підживлення проводять під час зав'язування ягід. А ось вже в липні, коли ягоди наливаються, садівники радять внести третє підживлення.

У весняний період варто використовувати комплексні мінеральні добрива, у яких є багато азоту, фосфору, калію та заліза. А серед органічний добрив найбільш популярним і корисним буде картопляне лушпиння.

Саме в ньому можна знайти чимало поживних речовин та корисних мікроелементів, що потрібні для росту і розвитку рослини: зокрема фтор, крохмаль, залізо, глюкозу та магній. Фосфор, який також міститься у лушпинні, сприяє активному розвитку кореневої системи та буде стимулювати цвітіння рослини.

А ось крохмаль, глюкоза та калій можуть додати ягодам соковитості та зробити їх солодшими. Окрім того, добриво надзвичайно дешеве – все, що вам потрібно, так це збирати картопляне лушпиння протягом досить довгого періоду часу.

Та перед тим, як використовувати очистки, їх потрібно термічно обробити, адже сире лушпиння може містити на поверхні шкідливі речовини – бактерії або ж грибки. Окрім того, лушпиння може дати паростки. Ви можете висушити його в духовці за температури 80 – 100 градусів, або ж заморозити його у морозильній камері.