Яєчна шкаралупа – це просто-таки незамінне добриво, тож краще зберігайте її у окремому місці, і коли ви назбираєте її вдосталь, ви дуже швидко зрозумієте, наскільки вона корисна для вашого саду і городу.

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Як використовувати яєчну шкаралупу

Шкаралупа – це, перш за все добриво. Така корисна вона через те, що на 90% складається із карбонату кальцію, а цей елемент надзвичайно корисний для того, щоб рослини повноцінно розвивалися. Втім, ті 10%, що залишилися – це також надзвичайно поживні для рослин речовини, зокрема, цинк, фтор, марганець та ще близько 20 інших елементів, які точно позитивно вплинуть на врожайність ваших культур.

Все, що вам потрібно зробити для того, щоб отримати хороший урожай – це подрібнити шкаралупу та розсипати її на ділянці. Після цього землю потрібно перекопати.

Окрім того, шкаралупа є природним вапняним добривом, і його дія нагадує крейду та, відповідно, вапно. Тож яєчна шкаралупа не тільки удобрить ґрунт, але і чудово його розкислює. Тож тим культурам, які потребують нейтральної або слабколужної землі таке підживлення просто необхідне.



Шкаралупа з яєць може бути добривом / Фото Pexels

А до таких рослин відносяться пасльонові, капустяні, гарбузові та бобові культури. Не завадить шкаралупа також коренеплодам, цибульним культурам та зелені.

Наступна важлива властивість шкаралупи – це розпушення ґрунту. Цей продукт може легко зменшити його щільність та таким способом підвищити водо- та повітропроникність.

Використовують шкаралупу і для боротьби із вовчком. Якщо ви додасте до подрібненої шкаралупи олію та закопаєте її у місцях, де бачили цих шкідників, через деякий час ви помітите, що ведмедки гинуть.

Може яєчна шкаралупа виступати і у якості ефективної та корисної мульчі. Особливо важливо її викладати біля кісточкових дерев – наприклад, черешень, вишень, абрикосів та слив.