Квіти залишаться свіжими кілька тижнів: просто додайте це у вазу

Красивий букет свіжих квітів здатен прикрасити кожну кімнату, але для того, щоб рослини довго простояли, їх треба підживити. Користувачі розповіли, що потрібно лише два інгредієнти для того, щоб тішитися квітами впродовж двох тижнів.

Ключем тривалого цвітіння квітів є використання цукру та оцту, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як продовжити життя квітам?

Придбавши квіти, спочатку наповніть вазу водою, додавши всередину столову ложку цукру, а тоді додайте дві столові ложки білого оцту, щоб зупинити ріст бактерій. У вазі повинен бути 1 літр води.

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Також для продовженого цвітіння потрібно зрізати кінці під кутом 45° під водою. Така дія допоможе запобігти потраплянню повітря всередину стебел. А от оцет впливає на довше зберігання квітів, бо пригнічує ріст бактерій у воді.

Зрізані квіти одразу починають втрачати поживні речовини, тому цукор є особливо важливим для рослин. Розчинений цукор постійно живить квіти важливими речовинами.



Квіти можуть простояти у вазі набагато довше / Фото Pexels

Щоб квіти якнайдовше простояли у вазі, візьміть за звичку регулярно міняти воду, кожного разу підрізати стебла та видаляти зів’ялі частини листя. Перед тим як класти квіти у воду, прослідкуйте за тим, щоб у воді не було листя, бо це призведе до швидкого гниття рослин. Деякі флористи задля довшого життя квітів радять додавати у воду крім цукру та оцту ще й сіль чи аспірин.

До речі, ми розповіли про шість видів квітів, які можна зрізати протягом усього літа.

Сіль допомагає запобігати гниттю стебел. На 1 літр води потрібна чайна ложка солі. Аспірин здатен продовжити свіжість квітів, покращити цвітіння та захистити від хвороб. Одну таблетку аспірину потрібно розчинити у двох літрах води.