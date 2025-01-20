Як швидко натерти велику кількість сиру: терка не знадобиться

Сир є популярним продуктом у нашому холодильнику. Ми нарізаємо його шматочками до бутербродів, ріжемо кубиками для закусок чи тремо для того, щоб покрити шаром сиру страву. Часом його потрібно досить багато, тож для того, щоб зекономити час, можна скористатися цікавим лайфхаком.

У кожної господині вдома є терка, але бувають різні випадки, тож якщо вона поламалась, чи брудна, або ж у вас немає часу для натирання сиру, тоді варто знати про чудовий метод, який замінить традиційне натирання сиру на терці, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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Чим замінити терку для натирання сиру

Подрібніть сир на звичайні кубики та вкиньте в блендер. Вже за кілька секунд сир буде перетертим й навіть більш повітряним. Його можна зберігати в контейнері у холодильнику та використовувати до макаронів чи інших страв.

Цей лайфхак може знадобитися для господинь, які готують салати з сиром, лазанью чи запіканки, де необхідно багато тертого продукту.

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Окрім того, блогерка розповіла ще один цікавий лайфхак з сиром. За її словами більшість з нас відкривали сир неправильно. Не рекомендовано відкривати сир за хвостик, який є на більшості упаковок. Здавалося, що такий варіант є найактуальнішим, втім блогерка розповіла, що краще зробити по-іншому.

Щоб сир довше зберігався свіжим, потрібно відрізати необхідну частину сиру в упакуванні. Таким чином у вас залишиться дві частинки упаковки, з яких виходить ідеальний контейнер для сиру. Більше не знадобиться шукати харчову плівку чи контейнери для його зберігання.

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Фахівці радять тримати сир в пергаменті чи звичайному папері у холодильнику, щоб він мав доступ до кисню. Це не лише збереже смак сиру, але й допоможе запобігти росту бактерій. За правильного пакування сир у холодильнику може простояти 3 тижні.

Також сир добре зберігається в соляному розчині. Просто змочіть в соляній воді тканину й змінюйте її раз на день. Сіль виступає консервантом, який вберігає сир від розмноження бактерій, а завдяки вологій тканині він не зможе швидко засохнути.