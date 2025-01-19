Розблокування стоків залежить від того, де саме вони забилися – на кухні чи у ванній, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Досвідчений сантехнік Джастін Корнфорт каже, що якщо засмічення відбулося у ванній кімнаті, то варто забути про звичне використання оцту та харчової соди.

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Чим очистити засмічену трубу у ванній

Сода та оцет добре виводить харчові засмічення на кухні, у ванній ці інгредієнти використовувати недоцільно, оскільки вони не дадуть жодного результату.

Щоб прибрати волосся, потрібно користуватися не хімічними засобами, а механічними методами. Найкращим методом від волосся вважається дренажна змійка, яка ефективно виловлює волосся й очищає добре трубу. Дренажна змійка без проблем виводить все засмічення, яке утворилася глибоко в трубах й не завдає йому жодної шкоди.

Обирайте інструмент з гнучких та міцних матеріалів. Від дешевого пластику краще обійтися, оскільки він може зламатися всередині й труби й стати ще додатковою проблемою.



Засмічення у ванній прибирають дренажною змійкою / Фото Pexels

Якщо вдома немає інструменту, а волосся потрібно швидко прибрати – допоможе лимонна кислота. Два пакетики потрібно розчинити в літрі гарячої води й залити в трубу. Кислота добре роз’їсть все засмічення вже за 15 хвилин.

Щоб очистити засмічення, можна скористатися будь-яким пральним порошком. У стік потрібно насипати 3 столові ложки засобу й залишити на 30 хвилин. За цей час порошок почне взаємодіяти із засміченням й усуне його. Після зазначеного часу все добре промийте водою.